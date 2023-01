La Fondation du soudage CWB remporte un vif succès avec l'initiative « Femmes d'acier(MC) : forger l'avenir »





MILTON, ON, le 5 janv. 2023 /CNW/ - La Fondation du soudage CWB (Bureau canadien de soudage) est heureuse de lancer le programme « Femmes d'acierMC : forger l'avenir » https://www.cwbweldingfoundation.org/programs/women-steel . Le programme offre des possibilités d'apprentissage qui favorisent l'éducation, la croissance personnelle, la confiance en soi et l'apprentissage par l'expérience pour les femmes intéressées à explorer le soudage et d'autres carrières de métiers spécialisés liés au soudage. Ce projet est financé par le gouvernement du Canada par l'entremise du Programme d'apprentissage, d'alphabétisation et d'acquisition des compétences essentielles pour les adultes - Programme pilot de préparation des femmes à l'emploi avec une contribution fédérale de 4 millions de dollars, ce qui permet à la Fondation d'étendre son programme Femmes d'acier, inauguré en avril 2019. Le nouveau programme cible toute personne qui s'identifie comme une femme ou comme une personne non binaire, y compris celles issues de groupes racialisés ou marginalisés comme les autochtones, les noires, les nouvelles arrivantes, les membres de la communauté LGBTQ2S, les femmes handicapées et les femmes absentes du marché du travail depuis longtemps. Le programme sera dispensé sur 64 semaines, de juin 2022 à août 2023, dans l'ensemble du Canada.

Femmes d'acier® offre des possibilités d'apprentissage aux femmes désireuses d'explorer les carrières dans le domaine du soudage et des métiers spécialisés.

« Le programme Femmes d'acier : forger l'avenir vise à augmenter le nombre de femmes dans le domaine du soudage et de l'assemblage, de la fabrication et d'autres métiers spécialisés. Il offrira aux femmes une formation en soudage et un soutien leur permettant d'avoir accès à des options de carrière durables tout en augmentant leur sécurité économique, » a déclaré Susan Crowley, directrice générale de la Fondation du soudage CWB. « Les femmes participant au programme bénéficieront d'un soutient intégral pouvant inclure notamment la garde d'enfants, le transport, les soins en santé mentale, le soutien au bien-être, les compétences culturelles, la préparation à l'emploi et le counseling. »

Ce programme de pré-emploi comprend une théorie pratique, une formation pratique en soudage et le développement de compétences dans un environnement sûr et favorable, avec un horaire flexible pour équilibrer les responsabilités. De courtes périodes de formation seront utilisées pour former les participantes à plusieurs procédés de soudage, avec la possibilité d'obtenir jusqu'à huit qualifications en soudage du CWB avec plusieurs procédés dans différentes positions, ce qui rend les diplômées prêtes pour l'apprentissage, les études postsecondaires et l'emploi. Le programme englobe un volet d'inclusivité en milieu de travail qui contribuera à améliorer l'accès, la rétention et l'avancement des femmes dans les domaines du soudage, de la fabrication et d'autres professions. Les employeurs sont des partenaires clés dans ce projet, du début à la fin, et participeront à tous les aspects du programme. De plus, un programme de mentorat sera conçu pour soutenir les femmes à toutes les étapes de leur carrière. Une stratégie de campagne sur les médias sociaux mettant en vedette les ambassadrices de Femmes d'acier permettra de faire connaître cette initiative, d'accroître les possibilités de réseautage du début à la fin de la carrière, tout en éliminant les obstacles et en réduisant la stigmatisation des carrières dans les STIM et les métiers spécialisés.

Comme de plus en plus de gens de métier qualifiés cherchent à prendre leur retraite, le fossé à combler continue de s'élargir, et les possibilités de faire carrière dans ce secteur sont innombrables. Le soudage et la fabrication par soudage constituent une passerelle vers les métiers spécialisés et d'autres professions connexes, et offrent un choix de carrière stable et bien rémunéré avec de nombreuses possibilités pour les femmes.

La Fondation du soudage CWB tient à remercier le gouvernement du Canada pour son généreux soutien continu, car il a joué un rôle déterminant depuis le lancement de l'initiative Femmes d'acier en 2019.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.cwbweldingfoundation.org/

À propos de la Fondation du soudage CWB

La Fondation du soudage CWB est un organisme de bienfaisance national enregistré qui compte sur le soutien de l'industrie et des organismes communautaires pour remédier à la pénurie de travailleurs qualifiés en soudage au Canada. Grâce à des programmes et à des initiatives axés sur l'éducation, nous réduisons les obstacles qui touchent des groupes clés : les étudiants et les enseignants des niveaux primaire, secondaire et postsecondaire, les Autochtones, les femmes et les personnes sous-représentées. Nous imaginons un avenir où tous les individus sont encouragés et reçoivent le soutien nécessaire pour atteindre leur véritable potentiel dans une carrière en soudage, indépendamment des facteurs d'identité, du statut social et financier et des expériences vécues, notamment le sexe, l'âge, l'ethnicité, la langue, l'alphabétisation, la culture, le revenu et l'emplacement géographique.

Ce projet est financé par le gouvernement du Canada par l'entremise du Programme d'apprentissage, d'alphabétisation et d'acquisition des compétences essentielles pour les adultes - Programme pilot de préparation des femmes à l'emploi.

Les opinions et les interprétations contenues dans cette publication sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.

SOURCE CWB Welding Foundation

Communiqué envoyé le 5 janvier 2023 à 07:06 et diffusé par :