Neta Auto livre plus de 150 000 unités en 2022, une hausse de 118 % sur 12 mois, avec quelque 250 000 unités vendues au total

SHANGHAI, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Neta Auto, une startup chinoise de véhicules électriques, a réalisé des progrès systématiques en 2022, avec d'importants changements dans l'image de marque, les produits, les ventes, la technologie, le réseau et l'expansion à l'étranger. Elle s'est tournée vers un nouveau développement ascendant. Le 1er janvier 2023, la marque a partagé ses données de ventes pour 2022. Elle a vendu un total de 152 073 unités en 2022, une hausse de 118 % sur 12 mois (en glissement annuel), marquant son 29e mois consécutif d'augmentation en glissement annuel. Elle devient également la première startup chinoise à vendre plus de 150 000 véhicules par an. 3 456 d'entre eux ont été livrés à des clients étrangers. À la fin décembre 2022, Neta Auto avait livré 248 050 unités. Elle a vendu 100 000 véhicules en à peine huit mois pour la deuxième fois, cinq fois plus rapidement qu'elle avait vendu ses 100 000 premières unités, un nouveau record parmi les startups de VE en Chine. Les ventes en 2022 ont représenté 61 % des ventes totales de Neta Auto depuis sa création, démontrant le développement imparable de la marque.

Les livraisons annuelles de Neta U et Neta V étaient respectivement de 51 021 et 98 847 en 2022, soit une hausse de respectivement 155 % et 99 % sur 12 mois, signifiant une domination continue de la marque dans le segment des SUV 100 % électriques. Neta S a livré 2 205 unités dans 128 villes à travers la Chine, depuis le lancement du modèle sportif fin novembre 2022.

Neta Auto intensifie ses efforts pour renforcer sa présence mondiale

Tirant parti de son avantage en tant que précurseur et du fait que la Chine est à la pointe du secteur des véhicules électriques intelligents, Neta Auto a lancé sa stratégie de « mondialisation » en 2022. La marque a choisi la bonne voie pour un développement international, s'appuyant sur ses propres atouts en matière d'intelligence et d'électrification et sur la situation du marché local. Elle a conclu des partenariats stratégiques avec des entreprises de premier ordre et a accentué ses efforts pour s'implanter sur le marché de l'ANASE et pour se développer sur le marché de l'UE. Neta Auto a également étendu sa présence dans certains pays du Moyen-Orient, en Australie et en Nouvelle-Zélande. La marque a établi une filiale en Thaïlande et une unité commerciale en Europe, et a lancé trois versions internationales de Neta V et Neta U pour les marchés étrangers. Elle s'est implantée dans l'ANASE, en Asie du Sud et au Moyen-Orient.

