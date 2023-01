La philosophie Trust Nature d'Athachi est puissante et unique ; l'ambassadeur du Chili a visité les fermes Athachi





PALAKKAD, Inde, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- L'ambassadeur du Chili en Inde, Son Excellence M. Juan Angulo Monsalve, a récemment visité la ferme de biodiversité Athachi à Elappully, à Palakkad. Accompagné de son épouse, M. Angulo a passé plusieurs heures à la ferme, dont il a découvert les subtilités, et a visité avec grand intérêt l'Athachi Nakshatra Vanam, le Goshala et le Navagraha Vanam de la ferme.

M. Raju N Subramanian, président du groupe Athachi, a informé l'ambassadeur et son épouse sur les méthodes agricoles uniques More than Organictm? d'Athachi, la philosophie Trust Naturetm?, et les projets futurs du groupe dans le domaine de l'agriculture, de l'Ayurveda, de l'énergie verte, etc.

M. Vishwanath N Subramanian, directeur général du groupe Athachi, a présenté à l'ambassadeur les résultats de plus de cinq ans de recherches menées dans les fermes Athachi, notamment des études sur la merveille écologique unique des Ghâts occidentaux appelée Palakkad Gap. Ces recherches sont actuellement en cours.

La philosophie Trust Naturetm? est un puissant courant de pensée qui guide le groupe Athachi dans ses efforts pour élaborer des solutions respectueuses de l'environnement, promouvoir un mode de vie holistique et une coexistence harmonieuse avec tous les êtres vivants. Comme l'a expliqué M. Raju à l'ambassadeur, Trust Naturetm? consiste à exploiter le pouvoir régénérateur de la nature à chaque étape, afin de renforcer la résilience de l'écosystème de l'univers.

L'ambassadeur a évoqué la manière dont la philosophie Trust Naturetm? est universelle dans son éthique, puisque les plantes et les animaux, ainsi que le temps et le paysage, se mêlent pour maintenir l'équilibre délicat entre les organismes et l'environnement, et peuvent être adaptés à l'écosystème du Chili et de toutes les autres nations.

Il a également approuvé le système de croyance d'Athachi selon lequel la philosophie Trust Naturetm? présente un mode de vie visant à limiter le réchauffement climatique, et constitue un parfait exemple de campagne évolutive à l'échelle mondiale sur le changement climatique et le programme de durabilité des Nations Unies.

More Than Organictm? : cette méthode agricole innovante est l'un des résultats de la philosophie Trust Naturetm? d'Athachi. M. Vishwanath a fait découvrir à l'ambassadeur les détails les plus subtils de cette méthode, coévoluée avec la nature, et la façon dont elle a permis de mettre en place des stratégies saines et biologiques qui éliminent le besoin de produits chimiques artificiels. Les méthodologies More than Organictm? emploient la riche biodiversité présente dans la terre pour nourrir et enrichir le sol. Il s'agit d'une méthode d'agriculture équilibrée qui combine le système agricole éprouvé et respectueux de la nature qui prévalait en Inde depuis des générations, avec les dernières technologies.

Des efforts particuliers sont déployés pour identifier les parasites nuisibles à l'écosystème et employer des méthodes holistiques telles que la plantation d'herbes médicinales et, dans certains cas, des pièges biologiques solaires, afin de limiter leur développement, comme le mentionne l'ancien texte indien Vrikshayurveda. Dans le but de protéger les arbres et les plantes en voie de disparition et de préserver la nature, Athachi Farms produit une variété de produits qui perpétuent l'héritage agroayurvédique du pays. Le fonds Athachi mène également de nombreux programmes visant à inculquer la foi en la nature aux générations futures.

Parallèlement, renforçant son engagement envers cette cause, le groupe Athachi a lancé des recherches approfondies, impliquant des universitaires et des experts du domaine, afin de révéler au monde entier le foyer de biodiversité appelé Palakkad Gap.

À propos du groupe Athachi :

Basé en Inde et aux Émirats arabes unis, Athachi a évolué en tant qu'entreprises dans une progression naturelle, de la finance, du conseil et du commerce aux produits pour le bien-être et l'Ayurveda. Le groupe, qui crée avec succès des solutions ayurvédiques authentiques depuis plus de 30 ans, a créé la ferme de biodiversité Athachi. Il est en train de créer des produits qui sont les résultats fascinants de la méthodologie biodynamique et de la biodiversité.

