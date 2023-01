Sofinnova Partners annonce l'arrivée de Mano Iyer en tant que Venture Partner





Sofinnova Partners ("Sofinnova"), un leader du capital-risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie et basé à Paris, Londres et Milan, annonce aujourd'hui la nomination en tant que Venture Partner de Manohar (Mano) Iyer, un serial entrepreneur bénéficiant de liens historiques avec Sofinnova.

M. Iyer sera en charge d'identifier les opportunités d'investissement dans le domaine des technologies médicales pour l'ensemble des stratégies d'investissement de Sofinnova, avec un focus particulier sur l'accélérateur medtech maison, Sofinnova MD Start.

M. Iyer a plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie medtech. En 2008, il a fait partie de l'équipe fondatrice de MD Start qui à l'époque avait incubé des entreprises comme CorWave et LimFlow. Il a aussi été conseil auprès de CoreValve, une entreprise des fonds Sofinnova Capital, ultérieurement acquise par Medtronic pour 800 millions de dollars.

En 2009, en tant qu'entrepreneur en résidence chez Sofinnova Partners, M. Iyer a fondé ReCor Medical. ReCor, une société du portefeuille de Sofinnova qui développait un système de dénervation rénale par ultrasons pour traiter l'hypertension artérielle, a été vendu à Otsuka Medical Devices en 2018. M. Iyer a quitté Sofinnova en 2013 pour devenir Directeur des opérations à plein temps de ReCor.

Antoine Papiernik, Président et Managing Partner de Sofinnova Partners, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir de nouveau Mano au sein de Sofinnova Partners. Mano est un professionnel accompli dans l'art de bâtir des entreprises et une personnalité reconnue dans l'écosystème medtech, avec un talent incomparable pour démarrer avec succès des entreprises, quelle que soit la conjoncture économique ».

Anne Osdoit, Partner chez Sofinnova Partners, poursuit : « Mano nous rejoint alors que MD Start est en plein essor. Plusieurs de nos entreprises en portefeuille se développent extrêmement bien et nous continuons à recevoir un flux exceptionnel de projets medtech particulièrement prometteurs. Mano apporte une compréhension fine du secteur grâce à son expérience et son réseau aux Etats Unis et en Europe. Il connait en outre parfaitement notre modèle d'accélération medtech, en ayant été à l'origine avec ReCor. Nous sommes enchantés de travailler avec lui ».

M. Iyer indique : « Sofinnova a réussi quelque chose de remarquable en développant un écosystème medtech de premier plan basé en Europe. La société est reconnue mondialement comme un acteur influant du secteur ; je suis à la fois fier et impatient de revenir ».

M. Iyer a démarré sa carrière dans l'instrumentation médicale en tant qu'ingénieur chez Arrow International. C'est lors de son passage chez Arrow qu'il a rencontré Tim Lenihan. En 2001, il a cofondé Contract Medical International (CMI) avec M. Lenihan, et a dirigé les activités opérationnelles et d'ingéniérie de l'entreprise. Spécialisée dans le développement d'instruments médicaux minimalement invasifs, CMI a été rachetée par Heraeus Group en 2020.

Après l'obtention d'un MBA à l'université de Stanford, M. Iyer a rejoint Sofinnova Partners par l'intermédiaire de Gerard Hascoët, également rencontré lorsqu'il était chez Arrow. Le trio (Hascoët, Lenihan, Iyer) s'est associé à Antoine Papiernik, avec le soutien de Sofinnova Partners, pour fonder MD Start afin de créer et incuber des medtech innovantes. MD Start est désormais totalement intégrée à la plateforme d'investissement multi-stratégies de Sofinnova.

A propos de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners est un des leaders du capital-risque en Europe dans les sciences de la vie, avec une spécialisation dans la santé et le développement durable. Basée à Paris, Londres et Milan, l'équipe est composée de professionnels issus de toutes les régions du monde aux profils à la fois scientifiques, business et médicaux. Investisseur engagé, Sofinnova Partners s'implique pour créer des entreprises sur l'ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie, de l'amorçage aux phases avancées de développement. La société s'associe à des entrepreneurs ambitieux, en tant qu'investisseur principal ou chef de file, pour développer des innovations ayant le potentiel de transformer positivement le futur de tous.

Créée en 1972, Sofinnova Partners est la société de capital-risque la plus établie en Europe. Bénéficiant de 50 années d'expérience, elle a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd'hui plus de 2,5 milliards d'euros d'actifs. Pour plus d'information : www.sofinnovapartners.com

Communiqué envoyé le 5 janvier 2023 à 04:05 et diffusé par :