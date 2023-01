LG Display dévoile un panneau OLED TV de troisième génération au CES 2023





SÉOUL, Corée du Sud, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- LG Display a annoncé aujourd'hui qu'elle dévoilera son panneau OLED TV de troisième génération au CES 2023. Grâce à la technologie META, le nouveau panneau OLED TV de la société offre une qualité d'image optimale.

La technologie META se compose d'une « Micro Lens Array », une matrice de microlentilles qui maximise l'émission de lumière du panneau OLED et du META Booster, un algorithme d'amélioration de la luminosité. S'appuyant sur la technologie META, les derniers écrans OLED de la société

offrent des images 60 % plus claires et des angles de vision 30 % plus larges que les écrans OLED conventionnels, en plus d'une efficacité énergétique améliorée.

Avec la technologie META, LG Display redéfinit les standards de la qualité d'image TV en atteignant une intensité lumineuse de 2100 nits, le plus haut niveau disponible sur le marché des écrans de télévision à ce jour. Il réalise l'expression intense et précise des couleurs qui captive les spectateurs en brouillant les frontières entre le virtuel et la réalité.

La clé de la technologie META de LG Display est la « Micro Lens Array », une couche de microlentilles convexes qui maximise l'émission de luminosité du panneau OLED et améliore l'efficacité énergétique de 22 % par rapport à un écran de même luminosité. LG Display est devenu le premier fabricant de panneaux à résoudre le problème persistant de la lumière qui se réfléchit dans l'écran et qui se perd, problème qui limitait le niveau de luminosité maximale.

Le panneau OLED TV 4K 77 pouces qui s'appuie sur la technologie META renferme au total 42,4 milliards de microlentilles, approximativement 5 117 microlentilles par pixel, qui émettent même la lumière qui se perd à cause des reflets internes pour produire les images les plus nettes et les plus détaillées.

Le « META Booster » améliore la luminosité de l'écran et l'expression des couleurs en analysant et en ajustant la luminosité de chaque scène en temps réel. Cet algorithme innovant améliore la technologie HDR, donnant des couleurs plus vives et des zones sombres plus profondes pour exprimer des images plus détaillées et plus nettes avec l'expression de couleur la plus précise.

La technologie META offre les angles de vision les plus larges de tous les panneaux de télévision existants. LG Display a amélioré l'angle que la luminosité divise par deux par rapport à la luminosité maximale jusqu'à 30 %, offrant un angle de vision à 160 degrés.

LG Display commencera par appliquer sa technologie META à ses panneaux OLED TV 4K 55, 65 et 77 pouces et 8K 77 et 88 pouces, avec pour ambition de l'étendre à l'ensemble des gammes.

« Le succès de la mise au point de notre technologie META de qualité supérieure permet à la qualité d'image des téléviseurs OLED d'atteindre un niveau inégalé », a déclaré Hyeon-woo Lee, vice-président principal et directeur du département grand écran chez LG Display.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1977798/Photo_1__LG_Display_s_META_Technology.jpg

