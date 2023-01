La plateforme d'ingénierie intelligente Motion G lève plus de 15 millions de dollars US





SINGAPOUR, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Motion G, Inc. a récemment levé plus de 15 millions de dollars US dans un tour de table de la série A, mené par New Wheel Capital. La startup prévoit d'accélérer les développements de modèles de base centrés sur les données, de jumeaux numériques et de logiciels d'automatisation pour accélérer de manière significative les processus d'ingénierie industrielle.

L'IA et les logiciels intelligents vont fondamentalement changer les processus d'ingénierie de la conception, de la vérification, des tests, de la fabrication et des services des produits, et ce changement de paradigme est une grande opportunité pour améliorer l'efficacité énergétique de l'industrie à court terme également. Motion G, basée à Singapour, développe une plateforme d'ingénierie intelligente pour tirer parti des tendances et des opportunités susmentionnées. La plateforme peut réduire considérablement les coûts de R&D et les délais de commercialisation, permettre des fonctionnalités à la demande pour une livraison à faible coût, vérifier les conceptions en temps réel et rendre les produits industriels plus intelligents et plus efficaces.

Comme première application, la plateforme d'ingénierie intelligente de Motion G a révolutionné les solutions de contrôle de mouvement traditionnelles. Ces solutions ont été rapidement adoptées par les fabricants de systèmes de transport flexibles, de batteries Li-ion, de systèmes d'emballage de produits alimentaires et de boissons, d'installations de forage pétrolier, de robots industriels, de semi-conducteurs, de dispositifs 3C, de véhicules à guidage automatique et d'outils électriques.

