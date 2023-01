Xinhua Silk Road : Une foire culturelle présente la transformation numérique de l'industrie culturelle chinoise





BEIJING, 4 janvier 2023 /CNW/ - Le 18e Salon international des industries de la Chine (Shenzhen), qui a mis en évidence les réalisations de la stratégie de numérisation pour l'industrie culturelle, a attiré la participation d'un certain nombre d'entreprises de haute technologie dans les domaines de la 5G, des mégadonnées, de l'informatique en nuage, et l'intelligence artificielle.

Le 14e Plan quinquennal de développement culturel, publié en 2022, propose que la Chine renforce son élan d'innovation et favorise l'amélioration de sa base industrielle et la modernisation de sa chaîne industrielle au cours des cinq prochaines années.

En fait, la numérisation est devenue un catalyseur pour l'industrie culturelle de la Chine, et un grand nombre de ressources culturelles ont été revitalisées grâce à l'autonomisation de la technologie numérique.

Par exemple, le géant chinois de l'Internet, Tencent, et la Dunhuang Academy travaillent ensemble pour numériser les reliques culturelles dans les grottes de Dunhuang. Liu Xiaolan, responsable projet chez Tencent, a déclaré que la technologie numérique permettra de déplacer les reliques culturelles de Dunhuang en ligne, et que les gens peuvent ressentir le charme culturel de milliers d'années dans les grottes numériques.

En outre, la technologie de réalité virtuelle (RV) joue un rôle croissant dans la numérisation de l'industrie culturelle. SenseTime, une entreprise licorne d'intelligence artificielle, a placé le Lac de l'Ouest d'Hangzhou dans le monde de la RA : les visiteurs n'ont qu'à scanner la scène réelle avec leur téléphone portable pour ouvrir le mode guide de navigation RA et découvrir la navigation immersive en scène réelle et la navigation virtuelle et réelle en fusion.

L'industrie culturelle de Shenzhen a maintenu une dynamique de développement rapide au cours des dix dernières années, avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 15 %. La conception créative, les jeux d'animation, la culture numérique et d'autres industries ont fait preuve d'une forte compétitivité, et plus de 25 % des entreprises culturelles au-dessus de l'échelle possèdent la qualification d'entreprises nationales de haute technologie.

Selon le ministère de la Culture et du Tourisme, les technologies numériques telles que la 5G, les mégadonnées, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle et l'ultra-haute définition ont été largement utilisées dans l'industrie culturelle, de nouveaux formats tels que les expositions en nuage, les diffusions en ligne, l'art numérique, et des expériences immersives se sont développées rapidement, et un certain nombre de boutiques culturelles numériques présentant des caractéristiques culturelles chinoises distinctives ont continué d'émerger.

Yuan Yuan, chercheur associé au Centre de recherche pour la Culture, les Sports, le Tourisme, la Radio et la Télévision de Shenzhen, a déclaré qu'une culture plus excellente gagnerait en vitalité à long terme dans le monde numérique.

Voir le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/332033.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1976952/shenzhen.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Communiqué envoyé le 4 janvier 2023 à 22:58 et diffusé par :