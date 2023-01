SUNRATE améliore sa solution de voyage en ligne grâce à sa nouvelle carte virtuelle d'entreprise





SINGAPOUR, le 4 janvier 2023 /CNW/ - L'entreprise mondiale de technologies financières SUNRATE s'est associé à Visa, un chef de file mondial des paiements numériques, pour lancer des cartes virtuelles d'entreprise dans le cadre de ses plans visant à renforcer sa solution de voyage en ligne. Grâce aux cartes virtuelles d'entreprise, les intervenants du secteur des voyages partenaires de SUNRATE disposent maintenant d'une nouvelle option transparente et efficace pour procéder à des paiements à l'intention de leurs propres partenaires, comme les compagnies aériennes et les hôtels. À la fin de l'année dernière, SUNRATE a également annoncé un partenariat stratégique avec la plateforme mondiale de voyage numérique Agoda . En 2021, l'entreprise SUNRATE est devenue l'un des membres principaux du réseau Visa.

Révolutionner les paiements liés au voyage avec des cartes virtuelles d'entreprise

SUNRATE estime que l'émission de cartes virtuelles d'entreprise révolutionnera les paiements liés au voyage. Par exemple, n'importe quelle agence de voyages en ligne peut désormais facilement fixer des limites de dépenses, définir l'utilisation et choisir unprestataire au moyen d'une carte virtuelle. Les partenaires de voyage de SUNRATE ont le plein contrôle sur la répartition et le suivi des dépenses L'une des principales caractéristiques de la carte virtuelle est la sécurité. La technologie, comme les interfaces de programmation d'applications (API), a éliminé la possibilité de violation des renseignements liés aux cartes lorsqu'ils sont fournis en offrant une fenêtre d'utilisation limitée pour une seule carte. SUNRATE est certifié conforme à la norme internationale de sécurité des données financières : norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS), niveau 1.

« Le lancement des cartes virtuelles d'entreprise Visa représente une étape d'une importance capitale pour SUNRATE, alors que nous consolidons notre leadership en tant que partenaire de paiement interentreprises à guichet unique, plus particulièrement dans l'industrie du voyage. Depuis l'annonce de notre partenariat avec Agoda, nous avons travaillé avec de nombreux autres intervenants du secteur des voyages, y compris d'autres agences de voyages en ligne, et nous sommes ravis de pouvoir répondre à l'ensemble de leurs besoins opérationnels. La carte virtuelle d'entreprise Visa représentera une solution clé pour nos clients et au-delà », a déclaré Shawn Qin, responsable des produits de cartes chez SUNRATE.

Chavi Jafa, vice-président de Visa Business Solutions (solutions d'affaires de Visa) pour l'Asie-Pacifique, a déclaré : « Notre partenariat avec SUNRATE arrive à point nommé compte tenu de la reprise des voyages d'affaires et d'agrément dans le monde. Visa aide des entreprises de technologies financières comme SUNRATE à mettre en place des solutions novatrices qui facilitent la gestion des dépenses des entreprises et leur permettent d'effectuer des paiements interentreprises de façon sécuritaire et transparente. »

À propos de SUNRATE

SUNRATE est la plateforme mondiale intelligente de paiement et de gestion de trésorerie pour les entreprises du monde entier. Depuis sa création en 2016, cette plateforme est reconnue comme un fournisseur de solutions de premier plan qui a permis à plus de 130 entreprises de renforcer leur croissance à l'échelle nationale et mondiale grâce à sa plateforme exclusive de pointe, à son vaste réseau mondial et à ses API robustes.

Avec un siège social mondial situé à Singapour et des bureaux en Chine, en Indonésie, au Japon et au Royaume-Uni, SUNRATE travaille en partenariat avec les principales institutions financières mondiales, comme Citibank, Standard Chartered et Barclays, et constitue le membre principal de Mastercard et de Visa. SUNRATE est une entreprise autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, la Banque d'Indonésie, les autorités douanières de Hong Kong en tant qu'exploitant de services monétaires et l'Autorité monétaire de Singapour en tant qu'établissement de paiement majeur.

SOURCE Sunrate

Communiqué envoyé le 4 janvier 2023 à 21:00 et diffusé par :