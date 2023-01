SecurityScorecard rejoint la communauté mondiale des innovateurs du Forum économique mondial





SecurityScorecard, chef de file mondial de l'évaluation de la cybersécurité, a annoncé aujourd'hui avoir rejoint la communauté mondiale des innovateurs du Forum économique mondial (FEM). Cette communauté est un groupe accessible uniquement sur invitation, comprenant les start-ups et scale-ups les plus prometteuses au monde, à l'avant-garde de l'innovation éthique relative aux modèles d'entreprise et technologiques. SecurityScorecard est l'unique société spécialisée dans les cotes de sécurité à se voir décerner le titre de 'Pionnière des technologies' en 2020 par le Forum économique mondial. En qualité d'innovateur mondial, SecurityScorecard continuera d' apporter sa contribution, par des contenus et des aperçus, au Centre d'initiatives en matière de cybersécurité du Forum économique mondial. Aleksandr Yampolskiy, PDG et cofondateur de SecurityScorecard, assistera ce mois-ci à la réunion annuelle 2023 du Centre à Davos, en Suisse.

"Le Forum économique mondial est heureux de souhaiter la bienvenue à SecurityScorecard," affirme Verena Kuhn, responsable de la Communauté mondiale des innovateurs au Forum économique mondial. "En tant que membre de la communauté mondiale des innovateurs du Forum, SecurityScorecard aura l'occasion d'intervenir auprès des principaux chefs de file mondiaux du secteur public comme privé, nombre desquels s'efforcent d'atténuer les risques cybernétiques planétaires," a-t-elle ajouté.

"Les tensions géopolitiques, le renforcement des activités des Etats-nations, et un monde plus interconnecté ont rendu le travail des défenseurs du monde cybernétique extrêmement difficile, d'où la nécessité de mesurer et de quantifier les risques à l'aide des données d'évaluation fiables de SecurityScorecard," a déclaré Aleksandr Yampolskiy, PDG et cofondateur de SecurityScorecard. "C'est pour nous un honneur d'intégrer la communauté mondiale des innovateurs du Forum économique mondial, pour nous joindre aux autres dirigeants et contribuer à susciter des progrès notables, faisant ainsi du monde un lieu de vie plus sûr," a-t-il poursuivi.

Les clients et partenaires de SecurityScorecard - plateforme d'évaluation la plus complète au monde permettant d'identifier et de quantifier le risque en matière de cybersécurité - ont la possibilité de mesurer instantanément la posture sécuritaire de leur organisation et d'améliorer ainsi leur résilience grâce à des données fiables d'évaluation de la sécurité, en temps réel.

Le Forum économique mondial est l'organisation internationale de coopération publique et privée. Il incite les principaux dirigeants politiques, commerciaux, culturels et autres forces vives de la société à façonner des plans d'actions mondiaux, régionaux et industriels. Créé en 1971 en tant que fondation à but non lucratif, le Forum, qui a son siège à Genève, en Suisse, est indépendant, impartial et non lié à un quelconque groupe d'intérêts.

A propos de la communauté mondiale des innovateurs

La communauté mondiale des innovateurs est un groupe constitué des start-ups et scale-ups les plus prometteuses au monde, qui se trouvent à l'avant-garde de l'innovation éthique relative aux modèles d'entreprise et technologiques. Le Forum économique mondial fournit à cette communauté une plateforme via laquelle communiquer avec les dirigeants des secteurs public comme privé, contribuant ainsi à la création de nouvelles solutions visant à surmonter les crises actuelles et à instaurer une résilience pour l'avenir.

À propos de SecurityScorecard

Financée par des investisseurs de classe internationale, parmi lesquels notamment Evolution Equity Partners, Silver Lake Waterman, Sequoia Capital, GV et Riverwood Capital, SecurityScorecard est le leader mondial des évaluations de la cybersécurité avec plus de 12 millions d'entreprises évaluées en permanence. Fondée en 2013 par le Dr. Aleksandr Yampolskiy et Sam Kassoumeh, des experts en sécurité et en gestion des risques, SecurityScorecard propose une technologie de notation brevetée qui est utilisée par plus de 30.000 organisations pour la gestion du risque d'entreprise, la gestion du risque de tiers, les rapports au conseil d'administration, la diligence raisonnable, la souscription d'assurances contre les risques cybernétiques et la surveillance réglementaire. Première société d'évaluation de la cybersécurité à proposer des services d'enquête juridico-informatique et de réponse aux incidents, SecurityScorecard offre à sa base mondiale de clients et de partenaires une approche à 360° de la prévention et de la sécurité. SecurityScorecard continue de rendre le monde plus sûr en transformant la manière dont les entreprises comprennent, améliorent et communiquent les risques de cybersécurité à leurs conseils d'administration, leurs employés et leurs fournisseurs. Toute organisation a le droit universel de bénéficier de la notation fiable et transparente Instant SecurityScorecard. Pour en savoir plus, veuillez visiter securityscorecard.com ou communiquez avec nous sur LinkedIn.

