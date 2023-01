Iristel facilite encore plus le transfert de votre numéro avec le lancement de la portabilité du numéro DID sans fil





Iristel, une entreprise mondiale de communications, a annoncé aujourd'hui le lancement de la portabilité des numéros sans fil. Ce lancement offre aux clients une méthode plus rapide pour le transfert de leurs numéros afin de maintenir la continuité de leurs activités. Le temps moyen de portabilité pour les numéros sans fil est de 5 heures contre 5 jours pour les numéros filaires. Tous les numéros sans fil sont également prêts à recevoir des SMS.

Iristel prend la portabilité très au sérieux et nous avons mis en place une équipe de spécialistes de la portabilité garantissant que le processus se passe bien, quels que soient le nombre de numéros DID ou d'opérateurs concernés. Les membres de notre équipe possèdent une grande expérience centrée exclusivement sur la transférabilité des numéros locaux (TNL) et leur dévouement et leur constance nous permettent d'effectuer un grand nombre de portabilités simultanées, de « hot-cuts » (déconnexions quasi simultanées) et de projets d'heures à l'externe.

Le statut CLEC d'Iristel en vigueur depuis plus de 20 ans au Canada signifie que nous avons des relations directes et solides avec les départements TNL de tous les opérateurs, nous connaissons les particularités de chacun d'entre eux et nous respectons toujours les dernières normes de l'industrie.

Les API d'Iristel sont une suite d'outils puissants qui vous permettent de conserver les processus les plus importants dans les espaces auxquels votre équipe est habituée. Nous avons conçu l'API pour intégrer les mêmes fonctionnalités que le portail avec en plus à la clé un ingénieur API dédié qui s'occupera de votre compte. À long terme, l'utilisation de notre API TNL signifie que vous dépendrez moins de l'interaction avec le service client, que vous aurez des temps de réponse accrus et des options pour personnaliser l'expérience client.

À propos d'Iristel

Iristel est l'opérateur local concurrentiel qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, fournissant des services de communication innovants qui changent la façon de communiquer des consommateurs et des entreprises. Fondé en 1999, Iristel, dont le siège se trouve à Markham, exploite le plus grand réseau vocal local doté d'installations au Canada, qui s'étend d'un océan à l'autre. Il possède également Ice Wireless, un opérateur LTE-A qui fournit des services dans les territoires du Nord du Canada et au Québec. Iristel possède également des marques telles que Sugar Mobile, une application Over-the-Top (OTT) permettant de transmettre des appels téléphoniques et des messages texte résultant de données, et Télécommunications de l'Est (TDE), une société qui exploite un réseau mobile Nomade, un réseau unique de radio bidirectionnelle numérique conçu pour répondre aux besoins spécifiques des régions rurales du Canada.

