Partners Group fait l'acquisition de SureWerx auprès de Riverside





SureWerx, un fournisseur nord-américain de premier plan d'équipements de protection individuelle, de matériel de protection et de solutions d'outils, a annoncé aujourd'hui la vente, par The Riverside Company, de la société à Partners Group, une société leader mondiale spécialisée dans les marchés privés.

Derek Lim, directeur général, Private Equity Goods & Products Industry Vertical chez Partners Group, affirme: "Au nom de nos clients, nous sommes particulièrement enthousiastes de nous associer à l'équipe de SureWerx, et de nous appuyer sur leurs solides antécédents de croissance, notamment par le biais d'acquisitions stratégiques, tout en continuant d'afficher un bilan exceptionnel en termes de services. SureWerx est un fournisseur de premier plan de produits de sécurité technique, qui possède un portefeuille de noms de marque connus et une longue tradition en matière d'innovation produits pour ses clients et utilisateurs finaux, via plusieurs canaux de distribution. Depuis plus de quatre ans, la sécurité industrielle est notre domaine de focalisation thématique. Nous sommes convaincus du potentiel de croissance offert par SureWerx en raison de son large portefeuille de produits, de sa diversification sur le marché et de ses tendances favorables et attrayantes au sein de l'industrie. Les produits de la société jouent un rôle majeur pour la sécurité des employés, et s'inscrivent dans le cadre de notre engagement à investir dans des entreprises exerçant un impact positif sur les acteurs concernés. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer à Chris et son équipe, pour mener à bien nos initiatives de croissance partagées en termes de création de valeur," a-t-il ajouté.

Cet investissement stratégique sera l'occasion pour Partners Group d'accélérer encore la croissance de SureWerx en ajoutant des produits et marques complémentaires, et en offrant le meilleur service de sa catégorie à son réseau établi de distributeurs et utilisateurs finaux fidèles. SureWerx est fière de collaborer avec les partenaires distributeurs et les utilisateurs finaux de ses produits pour renforcer la sécurité et la productivité des employés.

"Nous sommes absolument ravis de faire équipe avec Partners Group," a affirmé Chris Baby, PDG de SureWerx. "Avec le soutien de Riverside, notre équipe a travaillé sans relâche ces quatre dernières années pour construire une remarquable plateforme de croissance. Nous sommes reconnaissants du soutien indéfectible qu'ils nous ont apporté. Cette transition représente un nouveau jalon majeur pour notre entreprise. Partners Group offre des ressources traditionnelles permettant de consolider notre position en tête du marché et d'institutionnaliser notre vision. Son expertise opérationnelle et ses ressources financières en fond un partenaire à long terme idéal qui nous aidera à atteindre nos objectifs. La société va permettre à SureWerx de tirer rapidement parti de la plateforme que nous avons créée. Grâce à nos visions alignées, nous allons travailler de façon stratégique pour apporter de nouveaux produits et solutions novateurs pour renforcer la sécurité et la productivité des employés dans l'ensemble de nos marchés," a-t-il poursuivi.

Pour en savoir plus à propos de SureWerx, veuillez visiter http://surewerx.com.

A propos de SureWerx

SureWerx, qui a son siège à la fois à Vancouver, au Canada, et à Chicago, dans l'Illinois, est un fournisseur mondial de premier plan d'équipements de protection individuelle, de matériel de protection et de solutions d'outils. La société commercialise ses produits de sécurité sous de nombreuses marques dont Jackson Safety®, Sellstrom®, Pioneer®, PeakWorks®, ADA Solutions®, Due North®, K1 Series®, Avenger, Nautilus®, MEGAComfort, NEOS® et Oberon. Elle vend ses solutions d'outils sous les marques JET®, Strongarm®, AFF®, STARTECH® et ITC®.

SureWerx offre un accès inégalé à ses marques par l'intermédiaire de son réseau de distributeurs qui dessert plusieurs marchés finaux, y compris les infrastructures et les services publics, la fabrication, les transports et la logistique, ainsi que l'entreprosage. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.surewerx.com.

A propos de Partners Group

Partners Group est une société mondiale de premier plan spécialisée dans les marchés privés. Depuis 1996, la société a investi 185 milliards d'USD dans le capital privé, l'immobilier privé, la dette privée et les infrastructures privées au nom de ses clients internationaux. Partners Group cherche à générer des rendements élevés en capitalisant sur des tendances de croissance thématiques et en transformant des entreprises et actifs attrayants en leaders du marché. La société est un investisseur engagé et responsable ayant pour objectif de créer des rendements durables à impact positif et durable pour l'ensemble de ses acteurs concernés. Avec 131 milliards d'USD d'actifs sous gestion au 30 juin 2022, Partners Group fournit à ses clients - investisseurs institutionnels, fonds souverains, family offices et particuliers du monde entier - une gamme novatrice de solutions personnalisées. La société emploie plus de 1.600 professionnels aux mandats diversifiés dans 20 bureaux à travers le globe et possède des bureaux régionaux à Baar-Zug, en Suisse; à Denver, aux Etats-Unis; et à Singapour. Elle est cotée à la bourse suisse (SIX Swiss Exchange) depuis 2006 (symbol: PGHN). Pour en savoir plus, veuillez consulter www.partnersgroup.com ou suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter.

