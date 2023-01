H3 Dynamics annonce des stations de production, de stockage et de ravitaillement d'hydrogène pour les drones et les UAV à hydrogène longue portée





H3 Dynamics annonce le lancement mondial de H2FIELD-1, une nouvelle station à hydrogène capable de produire de l'hydrogène pour les véhicules aériens sans pilote de toutes les formes, tailles et configurations.

Désormais, les dirigeables à hydrogène, les multirotors, les UAV à décollage et atterrissage verticaux et divers systèmes à voilure fixe pourront bénéficier d'un ravitaillement en hydrogène 24h/24 et 7j/7 n'importe où, à n'importe quel moment.

La solide solution basée sur remorque IP-65 H2FIELD apporte la production d'hydrogène directement aux points d'utilisation de drones. Elle peut aussi être démontée et installée de façon permanente, et connectée à des panneaux solaires. H3 Dynamics propose différentes configurations, avec des options de charge lente ou rapide allant jusqu'à quelques minutes par remplissage seulement, en fonction des besoins du client. Le système de H3 Dynamics est extrêmement compact et peut produire de l'hydrogène sur site, et pas seulement ravitailler à partir d'autres formes de stockage.

Pour les exploitants de drones à hydrogène, H2FIELD-1 résout la question fondamentale de l'accessibilité à l'hydrogène dans les zones reculées, contournant un obstacle logistique majeur pour un nombre croissant d'opérateurs de drones à hydrogène dans les secteurs de l'industrie, de la défense ou encore de la recherche. La seule alimentation en matière première est l'eau.

H3 Dynamics travaille à un premier vol transatlantique par propulsion hydrogène-électrique utilisant des systèmes de stockage d'hydrogène liquide en cours d'évaluation en France avec ISAE-SUPAERO à Toulouse. La semaine dernière, H3 Dynamics a annoncé son partenariat avec le constructeur français de dirigeables HyLight pour la propulsion hydrogène, et il y a deux semaines, avec le constructeur australien d'UAV VTOL Carbonix, dont les fuselages sont fabriqués par Quickstep, le leader du marché australien pour la fabrication de composites pour l'aérospatiale.

Ces annonces vont se multiplier en 2023 à mesure que H3 Dynamics va poursuivre la transition des constructeurs d'UAV sur batterie vers les technologies à hydrogène. Par rapport aux batteries, les systèmes électriques fonctionnant à l'hydrogène augmentent la durée des vols de drones sur batterie de plusieurs ordres de grandeur, ouvrant de nombreuses possibilités nouvelles sur un marché qui devrait multiplier sa valeur par cinq pour atteindre 100 milliards de dollars d'ici 2030.

H2FIELD-1 marque le début de la percée de H3 Dynamics dans le domaine des solutions d'infrastructures à hydrogène pour les véhicules aériens sans pilote dont la taille ne cessera d'augmenter, des aérodromes aux aéroports, avec une puissance de sortie et des capacités de stockage d'hydrogène de plus en plus importantes.

« Nous sommes le point de départ évolutif de plateformes de vol à hydrogène de plus en plus grandes, pour lesquelles les défis de test, de certification et d'autorisation réglementaire varient en fonction du poids de l'appareil. Notre objectif est d'intégrer de plus en plus la technologie hydrogène au sein du marché de l'aviation sans pilote existant. Et cela implique de développer des systèmes de ravitaillement et logistiques à hydrogène », a déclaré Taras Wankewycz, PDG et cofondateur de H3 Dynamics.

À propos de H3 Dynamics www.h3dynamics.com

H3 Dynamics s'est donné pour mission de décarboner l'aviation. Dans la mesure où la propulsion hydrogène pour l'aviation commerciale prendra encore de nombreuses années avant d'être pleinement exploitable, l'entreprise met en oeuvre une stratégie produit progressive et suit, en matière de services, une feuille de route qui permettra de relever les défis de sécurité, techniques et réglementaires par un développement en taille, en poids et en complexité sur le long terme. H3 Dynamics compte actuellement 94 collaborateurs répartis sur ses 3 sièges régionaux de Toulouse, d'Austin et de Singapour. H3 Dynamics est membre de l'Alliance pour l'aviation zéro émission de la Commission européenne, du Sustainable Aero Lab, du Lufthansa CleanTech Hub, de l'Alliance de Paris pour la mobilité aérienne avancée et de l'Aerospace Valley à Toulouse.

