Quectel lance des modules 5G NR de classe automobile conformes à la release 16 adaptés à la conduite autonome





Dans le cadre du CES, Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions d'IdO et pour l'automobile, annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle série AG59x de modules 5G NR de classe automobile. Les nouveaux modules présentent de nombreuses améliorations, notamment une connectivité cellulaire multi-gigabit, des communications directes C-V2X PC5, des services de localisation améliorés, un processeur d'application multicoeur hautes performances ainsi qu'une sécurité renforcée, ce qui en fait une solution idéale pour une utilisation avec la prochaine génération d'applications automobiles.

Basée sur les chipsets AEC-Q100 qualifiés de Qualcomm, la nouvelle gamme de modules Quectel inclut la série AG59xH qui comprend le SA525M de Qualcomm, et la série AG59xE qui intègre le SA522M de Qualcomm. Similaires aux autres produits de Quectel pour l'automobile, les modules AG59x sont conformes au système international de gestion de la qualité automobile IATF 16949:2016 et satisfait aux exigences élevées des équipements automobiles. Très robuste, la série AG59x offre des performances élevées même dans des environnements à haute température.

«Nous sommes ravis de lancer le très attendu module 5G NR Release 16 sur les marchés automobiles mondiaux. Ses améliorations significatives en termes de latence et d'ultra-haute fiabilité sont essentielles pour les applications de conduite autonome, a déclaré Manfred Lindacher, vice-président Ventes mondiales, Automotive International, Quectel Wireless Solutions. La combinaison de ses nombreux avantages fait de notre série AG59x un excellent choix pour un large éventail d'applications automobiles, notamment les boîtiers télématiques, les unités de contrôle télématique, les systèmes C-V2X, les unités embarquées et les unités de bord de route.»

Les modules AG59x sont conformes à la spécification 3GPP Release 16. Ils sont compatibles avec les modes 5G NR autonome (SA) et non autonome (NSA), et sont rétrocompatibles avec les réseaux LTE, WCDMA et GSM existants, ce qui permet de les connecter dans des zones où la 5G NR actuelle n'est pas déployée. En outre, leur technologie DSDS (Dual SIM Dual Standby) peut, le cas échéant, contribuer à pallier une faible couverture du signal.

L'AG59x prend en charge la technologie MIMO (Multiple Input Multiple Output) 4 x 4 en liaison descendante qui améliore considérablement les performances de communication sans fil et optimise les vitesses de données. L'AG59xH offre un débit descendant maximal de 4,3 Gbit/s et un débit montant maximal de 1 Gbit/s pour la 5G NR, tandis que l'AG59xE offre un débit descendant maximal de 2,4 Gbit/s et un débit montant maximal de 550 Mbps. Grâce à ces débits de données plus rapides, les données d'urgence et les données de diagnostic de l'utilisateur peuvent être transférées en temps réel avec une fiabilité accrue.

L'AG59x qui peut, en option, prendre en charge les communications directes C-V2X PC5, offre des performances supérieures de communication de véhicule à véhicule (V2V) et de véhicule à infrastructure de bord de route (V2I), ce qui améliore l'efficacité et la sécurité de la gestion du trafic. Le module intègre un puissant processeur d'application d'une puissance de calcul pouvant aller jusqu'à 20KDMIPS, disponible pour exécuter la pile et les applications C-V2X. Il intègre également un moteur ECDSA assumant la capacité de vérification C-V2X.

Hautement intégré, le module AG59x offre en outre des services de positionnement GNSS flexibles, notamment le GNSS double-fréquence L1 + L5 / L1 + L2 (en option), la navigation à l'estime (DR, pour dead reckoning) et le service de correction des données PPE + qui fournissent des services de localisation et de positionnement rapides et précis.

Disponible en package LGA, l'AG59x est compatible broche à broche avec les modules automobiles 5G NR AG55xQ et AG57xQ de génération précédente de Quectel, ce qui permet aux équipementiers automobiles et aux clients de niveau 1 mondiaux de mettre à niveau très facilement leurs appareils moyennant un simple remplacement direct. L'AG59x offre diverses interfaces, notamment PCIe 3.0, USB 2.0 et 3.1, SDIO, I2S, SPI, I2C, UART, PCM, ADC, (U)SIM, 1PPS et GPIO. Il est également compatible avec les interfaces RGMII et SGMII simultanément, ce qui améliore considérablement l'adaptabilité de l'Ethernet embarqué.

La série AG59x de Quectel est complétée par une gamme d'antennes hautes performances , déjà utilisées sur le marché des voitures autonomes. Quectel propose également des antennes personnalisées qui s'adaptent à diverses configurations de véhicule. La gamme d'antennes combinées de Quectel, qui intègre plusieurs technologies telles que la 5G, la 4G et le GNSS, offre ainsi en matière d'antenne une solution extrêmement flexible et fiable pour les applications automobiles.

Des échantillons d'ingénierie des modules AG59x seront disponibles au premier semestre 2023, avec de nombreuses variantes correspondant aux divers marchés mondiaux.

Pour plus d'informations sur cette série de modules, rendez-vous au stand 10862 du CES 2023.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation dans l'IdO. Organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions d'IdO soutenues par d'excellents services de support et d'assistance.

Forte de plus de 6 000 professionnels, notre équipe mondiale en croissance donne le ton à l'innovation en matière de modules cellulaires, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth®, d'antennes et de connectivité IdO.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook et Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 janvier 2023 à 12:35 et diffusé par :