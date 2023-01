La Guinée dévoile un nouveau ?branding' avec le Nimba comme symbole national d'abondance et de bon augure





Marquant une métamorphose iconoclaste, la République de Guinée a dévoilé sa nouvelle image de marque-pays ou branding-pays, qui constitue une identité visuelle visant à présenter la nation comme « source » de grands débuts pour l'Afrique de l'Ouest, symbolisée par le Nimba, la déesse adulée, symbole de bon augure.

Le lancement de la nouvelle marque-pays a été fait lors d'une cérémonie riche en couleurs au Palais du Peuple à Conakry, en présence du Chef de l'Etat, Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, ainsi que des ministres du Gouvernement guinéen, des ambassadeurs et des membres de la société civile.

« La Nimba représente un large spectre d'aubaines qui font de la vie une célébration de l'abondance, de la fertilité, de la force et de la responsabilité. En tant que symbole national, ce branding vise à représenter la position omniprésente du pays en Afrique de l'Ouest. Le Nimba, en image de marque-Guinée constitue une représentation visuelle de bon augure. A travers ce nouveau branding, nous voulons que la nation soit démarquée des autres comme étant une source de présages positifs à travers les secteurs sociaux, économiques et culturels », a déclaré le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Dr Bernard Goumou.

Et d'ajouter : « Le charme du Nimba en tant que symbole national provient d'un contexte culturel. Etant hautement acceptable au niveau national, et intrigant à l'échelle mondiale, il permettra de présenter la Guinée comme un pays abondant à bien des égards. Nous n'aurons plus besoin de dire ?Guinée-Conakry' à l'extérieur pour nous démarquer des autres ?Guinée' sur la carte du monde, mais plutôt la République de Guinée. ». D'ailleurs, le Dr. Goumou a déclaré que cette nouvelle identité contribuera à accélérer les investissements et à attirer touristes et investisseurs étrangers.

Le nouveau logotype national fait partie intégrante de l'engagement de la République de Guinée avec Desarrollo Multilateral Spain et 3rd Floor Public Relations, deux firmes internationales à la réputation établie et reconnue.

Le Nimba a été incorporé dans le nom du pays pour créer un nouveau logotype inclusif qui utilise une police conviviale et un style d'écrire représentatif des vagues, avec l'ajout d'une sensation rustique fondée sur l'histoire et l'artisanat. La couleur rouge a été choisie comme étant la couleur la plus dominante du drapeau national guinéen.

Cette nouvelle campagne de branding vise à engager la population elle-même pour créer des mots-clés et un slogan qui pourront être utilisés avec la communauté internationale, via la plateforme : www.guinee.vision.

*Source: AETOSWire

