Everen annonce la retraite et le plan de succession de son COO





Everen Limited (« Everen ») a annoncé aujourd'hui que George F. Hutchings, vice-président directeur et directeur de l'exploitation, prendra sa retraite fin 2023. Robert J. Foskey, vice-président directeur et actuaire en chef, succèdera à M. Hutchings en tant que chef de l'exploitation à compter du 1er avril 2023. M. Hutchings restera chez Everen pour le reste de 2023 en tant que conseiller spécial.

John Weisner, président d'Everen, déclare : « Au nom du conseil d'administration, de l'équipe de direction et de tous les employés d'Everen, je tiens à remercier George pour l'impact considérable qu'il a eu sur l'organisation au cours des 18 dernières années. Leader inébranlable et stratégique, George a joué un rôle important dans la transformation de l'assureur mutuel, y compris la mise en place d'une structure de capital très rentable, l'introduction d'une méthodologie de tarification révisée, le lancement d'une nouvelle façon de couvrir les pertes causées par les tempêtes, la création d'analyse de données en ligne pour les membres, l'élaboration de plusieurs plans stratégiques et le changement complet de nom et de marque de l'organisation. Le conseil d'administration est sincèrement reconnaissant à George pour son dévouement envers Everen et lui souhaite tout le succès possible dans le prochain chapitre de sa vie.

« Bien que George nous manquera, nous sommes ravis d'accueillir Rob à son nouveau poste au sein de l'organisation. Depuis qu'il a rejoint Everen en 2007, Rob a joué un rôle essentiel dans la croissance continue de l'entreprise et je sais que ce palmarès couronné de succès se poursuivra lorsqu'il prendra la relève en tant que COO. »

Selon Bertil C. Olsson, président et chef de la direction, « Depuis que George a rejoint l'organisation en 2005, Everen et l'équipe de direction ont fait passer le capital de base de l'entreprise de 800 millions de dollars à près de 3,5 milliards de dollars aujourd'hui, en utilisant une stratégie prudente d'investissement et de gestion du capital. Nous avons également ajouté 33 nouveaux assurés membres. Au cours de cette même période, Everen a redonné de la valeur à ses membres en versant près de 3 milliards de dollars de dividendes. Je suis impatient de travailler avec Rob dans son nouveau rôle et suis convaincu qu'il est le meilleur choix pour le prochain COO d'Everen, car il continue d'être un membre inestimable de l'équipe de direction. »

La sélection de M. Foskey est l'aboutissement d'un solide processus pluriannuel de développement du leadership et de planification de la relève dirigé par le conseil d'administration. John Weisner ajoute que « Rob était le choix naturel pour succéder à George étant donné son implication significative dans pratiquement toutes les améliorations apportées à Everen au cours des 17 dernières années. En tant qu'actuaire en chef, Rob a été un membre clé de l'équipe de direction et a démontré une grande capacité à faire avancer l'organisation. Le conseil d'administration est convaincu que Rob sera un dirigeant très efficace d'Everen et qu'il continuera à conduire l'entreprise vers de nouveaux succès. »

M. Hutchings déclare : « Ce fut un honneur de servir en tant que COO d'Everen pendant cette période de transformation et de croissance et je tiens à sincèrement remercier nos employés dont le travail acharné et le dévouement nous ont permis d'accomplir tant de choses. Je tiens également à remercier nos actionnaires, mes collègues de notre équipe de direction et le conseil d'administration pour leur soutien continu. J'ai travaillé avec Rob pendant de nombreuses années et il est un excellent choix pour prendre les rênes en tant que COO d'Everen. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration pour le reste de l'année afin d'assurer une transition en douceur. »

« Je tiens à remercier George pour sa contribution à Everen au cours des 18 dernières années et le conseil d'administration pour sa confiance tandis que j'entre dans ce rôle », déclare M. Foskey. « Je suis honoré et ravi d'avoir l'opportunité de travailler avec notre équipe de direction et nos employés talentueux pour tirer parti du succès de l'entreprise et continuer à faire progresser la position d'Everen en tant que leader dans le secteur mondial de l'assurance énergétique. »

Basé aux Bermudes, Everen Limited est l'assureur de choix des principales sociétés énergétiques mondiales, assurant près de 4 billions de dollars d'actifs énergétiques mondiaux. La société a été créée en 1972 en tant qu'assureur mutualiste, une structure innovante dans laquelle ses assurés sont également ses actionnaires et la couverture est fournie au prix coûtant. Everen offre à ses actionnaires des limites de propriété par événement allant jusqu'à 450 millions de dollars sur une vaste gamme d'actifs du secteur de l'énergie, du pétrole et du gaz traditionnels aux segments industriels alternatifs tels que les énergies renouvelables. Les actionnaires d'Everen sont des moyennes et grandes entreprises énergétiques dans les secteurs public et privé avec un minimum de 1 milliard de dollars par actionnaire en actifs immobiliers physiques et une notation de qualité investissement ou équivalent. Everen est noté A par S&P et A2 par Moody's.

Pour plus d'informations sur l'entreprise, rendez-vous sur Everen.bm

