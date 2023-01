Pour fêter ses 40 ans de leadership sur le marché, Belkin lance une nouvelle technique de fabrication plus écoresponsable





Après deux ans de réflexion et de développement, Belkin, leader mondial d'appareils électroniques grand public, annonce aujourd'hui l'utilisation d'un nouveau matériau dans la fabrication de ses accessoires de recharge pour appareils mobiles. Les produits concernés (chargeurs sans fil, batteries externes, chargeurs secteur et chargeurs de voiture) verront leur boîtier optimisé afin qu'il soit désormais constitué entre 73 % et 75 % de plastique recyclé post-consommation (PCR en anglais). L'emballage de ces produits sera donc dépourvu de plastique et cette transition aura lieu d'ici à 2023. Cette nouvelle technique de fabrication engendrera une diminution d'environ 67 % des émissions de CO 2 1 et l'on estime 7,000 m3 de carbone en moins.

Pour célébrer ses 40 ans d'innovation et de leadership sur le marché, Belkin choisit de poursuivre son engagement pour le développement durable. D'ici à 2025, la marque est en bonne voie vers la neutralité carbone sur les émissions de portée 1 et 2. Belkin s'intéresse à tous les aspects de son domaine d'activité, et s'engage pour la réduction des plastiques à usage unique dans ses emballages, ce qui se traduit par une réduction de 90 % du plastique pour certains produits. L'annonce d'aujourd'hui est également un moyen de se rapprocher d'une neutralité carbone sur les émissions de portée 3.

La décision de passer à du plastique recyclé post-consommation est une décision mûrment réfléchie, à l'initiative de Belkin. Les déchets plastiques des consommateurs seront ainsi réutilisés pour créer de nouveaux produits. Cela permet de donner une nouvelle vie à du plastique initialement condamné à la déchetterie, mais aussi de soutenir une économie circulaire en réduisant la dépendance à du plastique vierge. L'évaluation du cycle de vie (ECV) effectué par l'entreprise montre que l'utilisation de plastique recyclé post-consommation a un effet positif et très significatif sur l'environnement.

Dans l'industrie informatique, il existe d'autres alternatives au plastique :

Le plastique industriel recyclé (PIR), constitué de matériaux en plastique collectés dans une usine lors de la production en masse.

Les bioplastiques, constitués de matériaux fabriqués à partir de matières premières renouvelables comme les plantes ou les copeaux de bois.

Les plastiques récupérés des déchets contenus dans les océans.

« L'impact que peut avoir une entreprise de notre taille sur la planète est énorme. La décision de se détourner des plastiques vierges nous est rapidement apparue comme une évidence. », a déclaré Steve Malony, directeur général de Belkin. « Je suis extrêmement fier des équipes qui ont travaillé à faire de cette vision pour l'avenir une réalité. Leur dévouement quotidien pour notre planète m'inspire chaque jour. Ensemble, nous allons continuer de travailler pour un futur durable et viable ».

Les produits suivants seront désormais constitués de plastique post-consommation, et seront disponibles au premier semestre 2023 :

La transition vers le plastique post-consommation ne compromettra pas la qualité, le design et la conception des produits Belkin. Les consommateurs pourront différencier les nouveaux produits des anciens grâce à des mentions qui figureront sur les emballages comme : « Produit fabriqué à partir de plastique recyclé » ou « Emballage dépourvu de plastique ».

Les équipes de conception et de développement de Belkin sont basées à Los Angeles, Hong Kong, Shenzhen, au Vietnam et à Taiwan, et travaillent sans relâche pour créer des innovations qui non seulement changent la manière dont les personnes se connectent à la technologie, mais qui réduisent aussi leur impact énergétique. Belkin prend la qualité très au sérieux : tout ce qui arrive sur le marché a été soumis à des tests rigoureux et à des processus de validation. En parallèle de cette nouvelle gamme, Belkin continue d'explorer des nouvelles solutions et vérifie consciencieusement toutes les techniques qui pourraient permettre de réduire encore davantage l'impact environnemental de ses produits, et ce, sans compromettre leur qualité. Le plastique post-consommation utilisé provient de vendeurs de résine réputés. Il a été sélectionné et analysé par l'équipe de garantie qualité design Belkin.

À propos de Belkin

La marque Belkin est leader du marché des accessoires et offre des solutions d'alimentation, de protection, de productivité et de connectivité à toute une gamme d'appareils électroniques destinés au grand public et aux entreprises. Conçus en Californie du Sud, les produits Belkin sont vendus dans plus de 50 pays à travers le monde, connectant les gens à la technologie qu'ils aiment, et ce qu'ils soient à la maison, au travail ou en déplacement. En 2018, Belkin International fusionne avec Foxconn Interconnect Technology pour renforcer son influence mondiale et rester à jamais inspiré par les gens et la planète sur laquelle nous vivons.

1 Sur la base des estimations datant de mai 2022.

