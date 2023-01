Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée nationale de la jupe à rubans





OTTAWA, ON, le 4 janv. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de la jupe à rubans :

« Aujourd'hui, je me joins à tous ceux et celles qui célèbrent la première Journée nationale de la jupe à rubans au Canada, que ce soit au moyen d'une célébration, d'une cérémonie ou avec leur communauté. Chaque année désormais, le 4 janvier sera l'occasion pour nous tous de célébrer les cultures, les traditions et les histoires des Autochtones ainsi que leurs contributions à la diversité de notre pays, et d'en apprendre davantage à ce sujet.

« Adoptée à l'unanimité par le Parlement le mois dernier, la Journée nationale de la jupe à rubans tire son origine de l'histoire d'Isabella Kulak. Membre de la Première Nation de Cote, en Saskatchewan, Isabella a été humiliée pour avoir porté sa jupe à rubans faite à la main lors d'une journée où les élèves de son école primaire étaient invités à revêtir une tenue de soirée. Traditionnellement portées par les membres des Premières Nations et les Métisses, les jupes à rubans sont depuis des siècles un symbole de l'identité, de l'adaptation et de la survie des femmes et des filles autochtones et des Autochtones de diverses identités de genre. Elles symbolisent aussi leur relation directe avec la Terre mère. L'histoire d'Isabella a mis en lumière les injustices, le racisme et la discrimination auxquels les Premières Nations, les Inuits et les Métis sont encore confrontés chaque jour au Canada ainsi que l'importance du rôle que nous avons tous à jouer afin que plus personne au Canada n'ait à vivre la même chose qu'Isabella.

« La protection des traditions particulières et profondément personnelles des communautés autochtones et la sensibilisation à leur sujet sont essentielles pour que nous progressions vers la réconciliation en tant que société et que nous établissions des relations qui reposent sur le respect mutuel et la compréhension. Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les peuples autochtones afin de protéger et de promouvoir leurs cultures et leurs traditions, qui sont essentielles à la vitalité et au bien-être de leurs communautés. Entre autres, le gouvernement déploie des efforts continus dans le cadre de la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées afin de contribuer à la revitalisation et au renforcement des cultures et de l'identité autochtones. Le gouvernement poursuit également son travail en étroite collaboration avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour mettre en oeuvre la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et élaborer un plan d'action qui contribuera à assurer le respect des droits inhérents de tous les peuples autochtones. Il s'agit de mesures concrètes qui s'inscrivent dans le cadre de notre travail continu pour renouveler les relations de nation à nation, entre les Inuits et la Couronne et de gouvernement à gouvernement grâce au respect, à la guérison et à la coopération.

« En cette première Journée nationale de la jupe à rubans, j'invite tout le monde à en apprendre davantage sur les cultures et les histoires des peuples autochtones, qu'il s'agisse de leurs langues, de leurs cérémonies et costumes traditionnels ou de leurs liens ancestraux avec la terre. Faisons-nous ensemble le porte-voix des Autochtones et mettons fin au racisme et à la discrimination pour bâtir une société meilleure pour tous. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 4 janvier 2023 à 09:00 et diffusé par :