Juno Pharmaceuticals reçoit l'autorisation de Santé Canada pour importer de l'amoxicilline dans le cadre de la pénurie nationale





Juno Pharmaceuticals Canada («?Juno?»), une société pharmaceutique canadienne spécialisée, annonce avoir obtenu l'autorisation de Santé Canada pour importer de l'amoxicilline en poudre pour suspension orale («?Amoxicilline?») conformément aux lignes directrices sur l'importation et la vente exceptionnelles de Santé Canada. Cette autorisation permettra de pallier la pénurie nationale actuelle d'un produit antibiotique essentiel et, surtout, de le mettre à la disposition des patients pédiatriques et gériatriques. Grâce à cette initiative avec ses partenaires fournisseurs et à l'autorisation d'importation de Santé Canada, Juno a fourni environ 100?000 bouteilles. La livraison de la première commande est en cours et les autres commandes sont attendues au cours du mois de janvier. Le produit sera distribué aux hôpitaux, aux pharmacies et aux grossistes-détaillants dans chaque province et territoire.

Le Canada traverse une pénurie d'antibiotiques à l'échelle nationale, alors que les maladies et infections respiratoires sont en forte hausse. La suspension orale d'amoxicilline est l'un des antibiotiques les plus couramment prescrits aux enfants pour le traitement de certaines infections bactériennes. Depuis octobre 2022, il a été largement rapporté que l'amoxicilline est en grave pénurie et, dans certains cas, en rupture de stock. Les réserves d'amoxicilline, qui sont en baisse, ont dû être rationnées à travers le Canada et ont obligé certaines pharmacies à délivrer des formulations alternatives.

«?Les produits importés par Juno ont fait l'objet d'un examen minutieux pour s'assurer qu'ils répondent aux normes canadiennes en matière de sécurité et d'efficacité, et cela nous rapproche de la fin de la pénurie actuelle sur le marché canadien?» déclare Paul Varady, vice-président de la qualité et des affaires réglementaires chez Juno.

En réponse aux pénuries croissantes de médicaments que connaît le Canada, Juno a récemment lancé une division interne en charge des pénuries de médicaments axée sur l'approvisionnement, l'enregistrement et l'importation de médicaments hors du pays par l'intermédiaire de son réseau mondial de partenaires de confiance. L'amoxicilline est le premier produit que Juno réussira à importer pour remédier aux pénuries de médicaments grâce à cette division. Huit autres produits qui sont en pénurie critique au Canada sont en cours d'approvisionnement et font l'objet d'un examen en vue d'une éventuelle soumission à Santé Canada.

«?La pénurie actuelle d'antibiotiques a accentué la pression sur notre système de santé déjà surchargé, explique Mark Mantel, président et chef de la direction de Juno Canada. L'ajout de notre division en charge des pénuries de médicaments est essentiel pour alléger la pression importante sur le système de santé canadien en luttant contre l'épuisement de plusieurs médicaments antibiotiques. Les Canadiens pourront bientôt avoir accès à certains des antibiotiques dont ils ont désespérément besoin.?»

À propos de Juno Pharmaceuticals Canada

Juno Pharmaceuticals Canada se spécialise dans la commercialisation de produits génériques et biosimilaires complexes à haute valeur ajoutée sur le marché canadien. L'équipe de gestion de Juno possède des dizaines d'années d'expérience dans l'industrie pharmaceutique ainsi qu'une vaste expérience dans l'accélération de la croissance stratégique par l'identification de produits de niche et la création disciplinée de portefeuilles de produits robustes. Les opérations mondiales de Juno, un des premiers membres du groupe mondial Juno Pharmaceuticals, s'étendent sur quatre continents et comprennent plus de 14 entreprises diverses de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux réparties au Canada, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, en Australie et en Afrique du Sud.

