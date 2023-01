La Banque CIBC contestera la décision dans l'affaire Cerberus





TORONTO, le 4 janv. 2023 /CNW/ - La Banque CIBC (CM : aux bourses de Toronto et de New York) a annoncé son intention de contester la décision rendue le 3 janvier 2023 par un tribunal de New York, après la fermeture des bureaux, selon laquelle la Banque CIBC est responsable de dommages-intérêts dans le cadre de la poursuite intentée par une entité ad hoc contrôlée par Cerberus Capital Management L.P. (« Cerberus »), d'un montant de 491 M$ US, plus les intérêts avant jugement qui sont actuellement évalués par les deux parties. La Banque CIBC prévoit que le montant total des dommages-intérêts, y compris les intérêts avant jugement, s'élèvera à environ 848 M$ US jusqu'au 1er décembre 2022. La Banque CIBC avait révélé le 2 décembre 2022 que le tribunal avait rendu une décision en matière de responsabilité contre la Banque CIBC dans cette affaire. La Banque CIBC est en profond désaccord avec le fondement juridique et factuel de la décision du tribunal.

La Banque CIBC s'attend à enregistrer une provision avant impôt d'environ 1160 M$ CA, ou 850 M$ CA après impôt, y compris l'intérêt estimatif antérieur au jugement jusqu'au 1er décembre 2022, dans ses résultats du premier trimestre de 2023. L'application des frais après impôt devrait entraîner une réduction d'environ 30 points de base du ratio des fonds propres de première catégorie de la Banque CIBC, qui s'élevait à 11,7 % au 31 octobre 2022.

De temps à autre, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris dans ce communiqué, dans d'autres documents déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières ou de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, dans d'autres rapports aux actionnaires et dans d'autres communications. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué peuvent comprendre, sans s'y limiter, l'intention de la Banque CIBC de contester le verdict ou de le porter en appel. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « croire », « prévoir », « compter », « estimer », « prévision », « cible », « objectif » et d'autres expressions de même nature et de verbes au futur et au conditionnel. De par leur nature, ces énoncés prospectifs nous obligent à faire des hypothèses et sont assujettis aux risques inhérents et aux incertitudes qui peuvent être de nature générale ou particulière. Les résultats futurs qui se rapportent aux énoncés prospectifs peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment le résultat final de l'affaire Cerberus, l'évolution de la situation juridique et d'autres événements liés au litige, comme des décisions ou déclarations judiciaires, ou tout règlement du litige qui diffère de ce qui est prévu ou attendu. Aussi ces facteurs et d'autres doivent-ils éclairer la lecture des énoncés prospectifs sans toutefois que les lecteurs s'y fient indûment. Tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d'aider nos actionnaires et les analystes financiers à comprendre notre situation financière, nos objectifs, nos priorités et nos attentes en matière de rendement financier aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif du présent communiqué ou d'autres communications, sauf si la loi l'exige.

