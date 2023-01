Des matins ensoleillés partout au Canada : Wendy's lance l'année avec de NOUVEAUX bâtonnets de pain doré de style maison





Wendy's bonifie son menu déjeuner d'un goût de nostalgie

BURLINGTON, ON, le 4 janv. 2023 /CNW/ - Nouvelle année, nouveau repas déjeuner. En 2023, Wendy'sMD offre aux Canadiens une douce raison de se lever. Dès le 9 janvier, les Canadiens pourront commander les NOUVEAUX bâtonnets de pain doré de style maison qui se dégustent parfaitement sur le pouce ou à domicile.

« Lorsque nous avons lancé les déjeuners au Canada l'an dernier, nous avons promis de proposer un menu qui donne envie de se lever, explique Liz Geraghty, chef du marketing - International chez Wendy's. En tant que premier ajout à notre menu déjeuner depuis son lancement, nos bâtonnets de pain doré de style maison s'inscrivent dans cet engagement en ajoutant une touche de nostalgie et un maximum de goût ».

Les Canadiens à la dent sucrée peuvent se réjouir. Chaque bouchée de bâtonnets de pain doré de style maison offre une explosion de saveurs obtenue par un centre moelleux et crémeux, une croûte dorée et croustillante et de délicieuses notes de vanille, le tout accompagné d'une sauce au sirop.

Les amateurs de déjeuners peuvent porter un toast à une année qui annonce des matins radieux en commandant les tout nouveaux bâtonnets de pain doré de style maison, servis en portion de quatre ou de six. Quant aux enfants, ils peuvent choisir le combo de trois bâtonnets qui comprend une boisson et, au choix, les bouchées de pomme ou les pommes de terre assaisonnées que les clients aiment tant. Une façon savoureuse d'ajouter un peu de douceur à la routine du matin.

« Nous nous efforçons continuellement d'innover en matière de saveurs en proposant des produits de haute qualité qui mettent en appétit, souligne Hayley Kianoff, directrice de l'innovation culinaire - International chez Wendy's. Nous sommes ravis non seulement d'élargir notre offre du matin, mais aussi de varier notre menu avec les nouveaux bâtonnets de pain doré de style maison. »

Wendy's a le vent dans les voiles au Canada depuis quelques années et, avec le lancement de son menu déjeuner en mai 2022, l'entreprise a gagné des parts de marché et enregistré des ventes records, notamment grâce à des repas comme le déjeuner BaconatorMD, les pommes de terre assaisonnées chaudes et croustillantes et le Frosty-ccinoMC.

Pour goûter aux nouveaux bâtonnets de pain doré de style maison, les gens peuvent utiliser l'application mobile Wendy's, visiter le restaurant Wendy's le plus près de leur domicile ou se faire livrer leur commande par des fournisseurs durant les heures de déjeuner.

Les clients peuvent commencer à accumuler des points récompenses de Wendy's lors de leur prochaine commande en s'inscrivant au programme de fidélisation sur l'appli Wendy's, disponible en téléchargement sur l'App Store et Google Play. C'est aussi simple que cela : commander, accumuler des points et manger gratuitement.

Pour consulter le menu ou trouver un restaurant à proximité, visiter order.wendys.com/location.

