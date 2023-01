PHARMANUTRA S.P.A. : DE NOUVEAUX ACCORDS DE DISTRIBUTION EN INDONÉSIE, AU KOWEÏT ET AU MEXIQUE





PISE, Italie, 4 janvier 2023 /PRNewswire/ -- PharmaNutra S.p.A. (MTA : PHN), une société spécialisée dans les suppléments nutritionnels à base de minéraux et de fer et les dispositifs médicaux pour la santé des muscles et des articulations, a le plaisir d'annoncer la signature de trois nouveaux accords commerciaux internationaux pour la distribution de ses gammes de produits SiderAL® et Cetilar® en République d'Indonésie, au Koweït et au Mexique.

En Indonésie, le nouveau partenaire PT Pyridam Farma Tbk. distribuera deux compléments alimentaires contenant du fer Sucrosomial® , SiderAL® F30 (marque PharmaNutra) et SiderAL® Gocce P (marque Junia Pharma). Ces produits, le premier destiné aux adultes et le second au secteur pédiatrique, feront partie du portefeuille de Pyridam Farma. En effet, l'entreprise opère dans le secteur pharmaceutique indonésien depuis plus de 40 ans et ses activités de production et de commercialisation couvrent les 34 provinces du pays, soit un potentiel d'utilisateurs de 275 millions d'habitants.

Au Koweït, l'accord conclu avec PharmaLife Co., une société de distribution de dispositifs médicaux, de compléments alimentaires, d'équipements médicaux et de produits naturels, est particulièrement pertinent, dans la mesure où PharmaLife Co va mettre sur le marché cinq produits PharmaNutra et un produit Junia Pharma, à savoir : Cetilar® Cream, Cetilar® Patch, SiderAL® Folic 20 sticks, SiderAL® Folic 30 cps, SiderAL® Forte Int 20 cps et SiderAL® Gocce P.

Au Mexique, PharmaNutra a finalisé un nouveau partenariat avec la société SMS Pharma, dont l'activité principale est axée sur le développement de réseaux nationaux de vente spécialisés dans la distribution de produits pharmaceutiques et de santé. Le contrat avec SMS Pharma prévoit, dans le courant de l'année 2023, la commercialisation des compléments alimentaires SiderAL® Forte 15 mg 30 cps et SiderAL® Folic 21 mg 20 sticks (PharmaNutra), ainsi que SiderAL® Gocce P (Junia Pharma) dans tout le Mexique.

Avec la conclusion de ces nouveaux accords de distribution, le groupe PharmaNutra peut désormais compter sur 47 distributeurs dans 70 pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique.

· Carlo Volpi, directeur d'exploitation du groupe PharmaNutra, déclare : « L'Indonésie est un marché au potentiel énorme, le pays se classe au quatrième rang mondial en termes de population. Le chemin a été long, mais nous sommes maintenant prêts à récolter les fruits de l'excellent travail réalisé par notre équipe internationale de développement commercial. En ce qui concerne le Koweït et le Mexique, les accords sont particulièrement importants, car ils prévoient la distribution de nos deux principales familles de produits, SiderAL® et Cetilar®".

Fondée et dirigée par le président Andrea Lacorte et le vice-président Roberto Lacorte, PharmaNutra est une entreprise créée en 2003 qui développe des compléments alimentaires uniques et des dispositifs nutritionnels innovants en réalisant l'ensemble du processus de production, des matières premières brevetées jusqu'au produit fini. L'efficacité de ses produits est démontrée par de nombreuses preuves scientifiques, dont 135 publications portant sur plus de 7 000 sujets. Le groupe distribue et met sur le marché ses produits en Italie et à l'étranger. En Italie, les activités de vente sont réalisées par un réseau de plus de 160 liaisons scientifiques médicales au service du corps médical, ainsi que par la commercialisation exclusive des produits PharmaNutra auprès des pharmacies du pays. Les activités de vente sont garanties à l'étranger, dans 70 pays différents, par le biais de 47 partenaires choisis parmi les meilleures sociétés pharmaceutiques. PharmaNutra est leader sur le marché de la fabrication de compléments alimentaires contenant du fer avec sa marque SiderAL® ; elle dispose d'importants brevets couvrant sa technologie Sucrosomial®. Au fil des ans, le groupe a développé une stratégie précise en matière de gestion et de production de la propriété intellectuelle, basée sur une gestion intégrée de tous les différents composants : matières premières brevetées, brevets, marques et preuves cliniques.

