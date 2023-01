JA Solar conserve le plus haut classement AAA dans les évaluations de bancabilité de PV ModuleTech





PÉKIN, 4 janvier 2023 /PRNewswire/ -- JA Solar a conservé le plus haut classement AAA dans le rapport d'évaluation de la bancabilité de PV ModuleTech du quatrième trimestre 2022, récemment publié par PV Tech, sur la base de ses performances en termes de mesures, notamment les expéditions et la capacité de production, combinées à son statut technique et financier.

Intégration verticale pour un développement de haute qualité

Le rapport note que « JA Solar conserve probablement la production de cellules la plus performante sur le plan technologique en Chine, et a souvent établi des critères de référence en matière de technologie avant ses concurrents nationaux. JA Solar a été l'une des premières sociétés en Chine à donner la priorité à la production de monocellules/modules, avec une préférence marquée pour les cellules internes dans la plupart de ses modules. Cette démarche contraste aujourd'hui avec celle de nombreux autres fournisseurs de modules multi-GW qui achètent de gros volumes aux fabricants de cellules. »

En tant qu'organisation leader du secteur et à intégration verticale, JA Solar a établi un système complet de recherche et de développement technologique couvrant les plaquettes de silicium, les cellules, les modules et les systèmes photovoltaïques, et continuera d'augmenter ses investissements en R&D pour améliorer les performances de production d'énergie de ses produits. Au deuxième trimestre 2022, la société avait obtenu 1 178 brevets sous licence pour ses activités indépendantes de recherche et de développement. Le rendement de conversion moyen de ses cellules de type n Percium et Bycium produites en masse atteint 23,7 % et 25 %, respectivement. Ses modules de la série DeepBlue étant de plus en plus populaires sur les marchés mondiaux en raison de leur excellente capacité de production d'énergie et de leur fiabilité, les expéditions mondiales cumulées de JA Solar avaient atteint 115 GW à la fin du troisième trimestre de 2022.

Les produits de la société ont également été reconnus par un certain nombre d'institutions tierces du secteur, notamment avec sept prix consécutifs « Top Performer » entre 2014 et 2022 décernés par PVEL, et trois notes consécutives « Overall High Achiever » décernées par l'organisation américaine RETC entre 2019 et 2022. Les produits de JA Solar ont en outre obtenu la certification française Bilan carbone et UL EPD et ont été entièrement vérifiés pour leurs performances vertes et faibles en carbone tout au long de leur cycle de vie.

Présence et popularité mondiales

Avec le développement du marché mondial du photovoltaïque, JA Solar n'a cessé d'étendre son empreinte internationale et les expéditions à l'étranger au premier semestre 2022 représentant 67 % du total global. La société a mis en place une chaîne industrielle complète sur le territoire national et à l'étranger, basée sur 12 sites de fabrication à travers le monde, fournissant un soutien solide en termes de capacité pour l'approvisionnement des marchés mondiaux.

