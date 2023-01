Avis aux médias - Coupe du monde de ski acrobatique : Une première compétition en soirée au Canada à Val Saint-Côme





SAINT-CÔME, QC, le 4 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à assister à l'inauguration officielle de la piste Alex Bilodeau, sa piste homologuée «?coupe du monde?» qui deviendra la première piste de compétition de ski acrobatique en soirée au Canada et la 3e piste de ce genre au monde.

L'événement aura lieu ce jeudi 5 janvier 2023, au pied des pentes de la station de ski Val Saint-Côme à 17h.

Pour l'occasion, des représentants des athlètes de l'équipe canadienne dévaleront la piste Alex Bilodeau. Des représentants de la haute direction d'Investissements Lyscor et de Tourisme Lanaudière seront aussi présents pour cet événement.

C'est grâce aux initiatives et investissements de la Société Investissements Lyscor Inc. nouveaux propriétaires du centre de ski et en collaboration avec le Centre d'excellence acrobatique Val Saint-Côme et de la FIS que la station de ski Val Saint-Côme accueillera la prochaine épreuve de la coupe du monde de ski de bosses en simple et en parallèle, qui se tiendra en soirée les 27 et 28 janvier 2023. Lors de cet événement, les meilleurs skieurs acrobatiques du monde tenteront de remporter la quatrième des six épreuves du circuit.

Quoi

Inauguration de la piste Alex Bilodeau, première piste éclairée de ski acrobatique au Canada

Quand

Le jeudi 5 janvier à 17h

Où

Station de ski Val Saint-Côme

501 Rue Val St Côme, Saint-Côme, QC J0K 2B0

La conférence de presse sera également accessible en mode virtuel.

Qui

Martin Bordeleau, Mayor of Saint-Côme

François Gagnon, President of Lyscor Investments and CEO of Station Val Saint-Côme

Representative of Tourisme Lanaudière

