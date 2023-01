Coway adopte un système de direction unique et nomme Jangwon Seo au poste de PDG





SÉOUL, Corée du Sud, 4 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., « The Best Life Solution Company », a annoncé aujourd'hui que la société allait modifier sa structure de gestion fondée sur une codirection et adopter un système de PDG unique. Jangwon Seo, actuellement codirecteur général, deviendra le seul directeur général en raison du départ à la retraite de l'autre codirecteur général, Hae-Sun Lee, qui occupera le poste de conseiller à temps partiel à compter du 6 février 2023.

Jangwon Seo, PDG de Coway, a déclaré : « Nous nous appuierons sur une stratégie de résilience face aux crises et de résolution des problèmes afin de poser des fondations solides pour l'avenir mondial de Coway. Nous mettrons l'accent sur le renforcement de la compétitivité des activités de base et sur l'obtention de nouveaux moteurs de croissance. »

Jangwon Seo était un avocat américain senior chez Shin & Kim, l'un des principaux cabinets d'avocats de Corée. Par la suite, Jangwon Seo a été directeur des investissements et directeur de la communication chez Netmarble Corp. et représentant de la Netmarble Cultural Foundation. Il a rejoint Coway en tant que directeur financier avant d'assumer ses fonctions de coprésident-directeur général en janvier 2021. Le nouveau PDG de l'entreprise est titulaire d'une licence en économie du Westminster College et d'un diplôme J.D. (Juris Doctor) de la Faculté de droit de l'Université du Connecticut.

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, « The Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1975989/Image__Coway_s_Chief_Executive_Officer_Jangwon_Seo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 4 janvier 2023 à 05:00 et diffusé par :