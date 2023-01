Les résultats de l'UIS Canada révèlent que Le Canada est toujours considéré comme une destination idéale pour les immigrants





Environ un Canadien sur quatre est arrivé au pays en tant qu'immigrant, ce qui représente le taux le plus élevé parmi les pays du G7. Le Canada est le pays qui accepte le mieux les migrants dans le monde, selon le Gallup dernier indice d'acceptation des migrants 2022 de la Commission européenne.

Le Canada offre des possibilités de travail hautement rémunéré à ceux qui désirent émigrer et vivre une vie de qualité, seuls ou en famille. Des programmes d'entrée express et de nombreux autres programmes sont disponibles pour les professionnels expérimentés et formés dans des secteurs tels que les soins de santé, le droit, le commerce, l'enseignement et l'ingénierie, ainsi que des postes vacants pour les travailleurs ayant moins d'expérience et de formation dans les secteurs de l'alimentation, de l'hôtellerie, du pétrole et du gaz, des soins de santé, de la construction, de la fabrication et du transport.

La Demande d'un visa de travail peut être un complexe car il existe plusieurs programmes d'immigration au Canada. L'UIS Canada entend faciliter le parcours du candidat en le simplifiant. Son équipe est certifiée par l'Autorité de réglementation des consultants en immigration du Canada, ce qui permet aux clients de s'y retrouver dans la bureaucratie, les lois et les réglementations.

Les salaires annuels sont d'environ 89 000 dollars

« Le Canada offre de grandes possibilités financières et de qualité de vie aux migrants expérimentés. Il existe de nombreux postes bien rémunérés dans les secteurs de la santé, du droit et de l'ingénierie pour les personnes expérimentées », a indiqué Emma Wright, responsable des relations avec la clientèle à l'UIS Canada.

« Le Canada utilise un système de points pour évaluer les profils des candidats ; un minimum de 67 points est nécessaire pour se qualifier. Une fois que vous avez été accepté dans la réserve de candidats, un système de classement global est utilisé pour vous positionner par rapport au reste de la réserve », précise Wright.

La réussite de cette approbation en deux étapes débouche sur une « Invitation à candidater (Invitation to Apply) (ITA) », dernière étape avant l'obtention de votre visa. Le délai peut aller jusqu'à 6-12 mois, et une nouvelle présentation est possible si vous n'avez pas reçu d'ATI après un an.

Wright a commenté : « Notre équipe de professionnels se consacre à l'excellence et vise à conserver notre réputation en offrant un service à la clientèle de la plus haute qualité, grâce aux connaissances les plus récentes, afin d'éviter tout retard inutile dans votre processus d'immigration. »

Pour plus d'informations, veuillez aller ici.

Communiqué envoyé le 4 janvier 2023 à 03:35 et diffusé par :