Coway est nommé lauréate des CES 2023 Innovation Awards





SÉOUL, Corée du Sud, 4 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., « The Best Life Solution Company », a annoncé aujourd'hui avoir été nommée lauréate des CES® 2023 Innovation Awards par la Consumer Technology Association (CTA). L'annonce a été faite avant le CES 2023 , l'événement technologique le plus influent au monde, qui aura lieu du 5 au 8 janvier à Las Vegas, dans le Nevada.

Le programme des CES Innovation Awards, parrainé par la Consumer Technology Association (CTA), est un concours annuel qui met en avant les technologies révolutionnaires du monde entier. Les produits sont soumis à un examen approfondi de leur innovation, de leur ingénierie, de leur fonctionnalité, de leur esthétique et de leur conception par des experts du secteur.

Cette année, le « Purificateur d'eau en papier écologique » et le « Bidet d'entretien quotidien » de Coway ont remporté les CES® 2023 Innovation Awards dans la catégorie des appareils ménagers et de la santé numérique.

Le « Purificateur d'eau en papier écologique » est un produit conceptuel qui a été reconnu pour sa conception innovante, qui utilise une seule feuille de papier à l'extérieur du purificateur d'eau au lieu de plastique. Sa durabilité est renforcée par l'utilisation de matériaux recyclables dans toute sa structure, de l'extérieur jusqu'à l'emballage.

Le « Purificateur d'eau en papier écologique » de Coway est un système de purification d'eau à écoulement direct qui ne nécessite pas d'électricité. Il peut être facilement installé dans des espaces étroits, comme dans les maisons, grâce à sa très petite taille et à son design compact.

Le « Bidet pour entretien quotidien » de Coway, deuxième produit gagnant, est un bidet qui collecte et analyse les données de l'utilisateur grâce à des technologiques telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (IoT) et qui gère ensuite la santé de l'utilisateur.

« Nous sommes honorés d'être reconnus pour nos technologies innovantes, nos produits écologiques et nos services uniques à l'occasion des CES 2023 Innovation Awards », a déclaré Coway. « Nous continuerons à renforcer notre compétitivité mondiale en développant des produits innovants et durables et des services améliorant l'expérience de nos clients. »

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, « The Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1976263/Image__Coway_Named_as_CES_Innovation_Awards_Honoree.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

