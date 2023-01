Ganymed Robotics étend sa série B de 15 M? pour la porter à 36 M?





Ganymed Robotics, une medtech innovante développant des technologies de vision par ordinateur et de robotique dédiées aux chirurgiens orthopédiques, annonce aujourd'hui avoir bouclé une extension de 15 millions d'euros de sa série B, pour un montant total de 36 millions d'euros. Le fonds du Conseil européen de l'innovation, par le biais de son programme d'accélération, et Cap Horn investissent 14 millions d'euros. Bpifrance contribue à hauteur de 1 millions d'euros en dette pour financer l'accès au marché. Le premier closing de la série B à 21 millions d'euros, mené par Cathay Health avec le soutien de Crédit Mutuel Innovation, Kurma Partners et BNP Paribas Développement, avait été annoncé en juillet 2022.

Les fonds serviront à finaliser le développement du robot chirurgical de Ganymed Robotics, accélérer le travail réglementaire et d'accès au marché et diversifier le portefeuille de produits innovants.

Sophie Cahen, Présidente et cofondatrice de Ganymed Robotics, déclare : « accueillir des investisseurs aussi prestigieux, à peine quelques mois après un premier closing de série B déjà sursouscrit, et dans un climat pourtant tendu pour le financement des startups, nous positionne en situation de force. Nous avons désormais les ressources et l'expertise pour conduire notre technologie jusqu'au marché, avec l'objectif de devenir le standard de soins en orthopédie prothétique ».

Michel Therin, DVM, PhD, Président du Comité Stratégique de Ganymed Robotics, poursuit : « l'assistance robotique, couplée au guidage par imagerie et aux outils de décision clinique, va permettre de repousser les limites de ce que la chirurgie peut accomplir, et mieux encore, d'offrir des soins de qualité à tous les patients, où qu'ils se trouvent, dans un contexte de pénurie mondiale d'expertise et de personnel. Grâce à sa technologie intuitive propriétaire et au talent de son équipe, Ganymed Robotics est idéalement positionnée pour transformer la chirurgie orthopédique ».

Ganymed Robotics a pour ambition de créer un nouveau standard chirurgical pour tous les blocs orthopédiques du monde et permettre aux patients, où qu'ils se trouvent, de bénéficier du savoir-faire des meilleurs chirurgiens. L'entreprise a développé une plateforme technologique propriétaire qui repose sur une double innovation : la localisation des os du patient sans contact et la collaboration homme-machine pour le guidage du geste. Sa première application est un assistant chirurgical dédié à la pose de prothèse de genou.

Le nombre de poses de prothèse de genou devrait doubler d'ici 2030 pour atteindre 5,7 millions dans les pays de l'OCDE. Or aujourd'hui, le marché n'est pas préparé : 95% des interventions de chirurgie orthopédique sont encore réalisées sans assistance robotique, avec un taux d'insatisfaction patients très élevé, supérieur à 20%. Le robot chirurgical de Ganymed vise à améliorer la qualité des soins pour les patients et l'expérience chirurgicale pour le praticien. Après la pose de prothèse de genou, la plateforme technologique de Ganymed sera progressivement déclinée à d'autres indications.

A propos de Ganymed Robotics

Ganymed Robotics est une entreprise d'instrumentation médicale créée en 2018 et spécialisée dans les technologies d'assistance opératoire pour l'orthopédie. Sa mission est d'améliorer les bénéfices pour les patients, l'expérience des chirurgiens et l'efficacité thérapeutique dans ses indications cibles. Basée à Paris, Ganymed Robotics emploie 30 personnes qui développent, en collaboration étroite avec des médecins et des conseillers de renommée mondiale, une plateforme technologique propriétaire reposant sur la vision par ordinateur, qui est une des branches de l'intelligence artificielle, et la mécatronique. La première application est une solution de guidage per-opératoire destinée à la pose de prothèse de genoux, une intervention courante mais qui souffre d'un taux d'insatisfaction patient très élevé, supérieur à 20%. Ganymed Robotics entend progressivement décliner sa plateforme technologique sur d'autres indications orthopédiques. Ganymed Robotics a obtenu plusieurs récompenses nationales et internationales, notamment I-Lab, la Bourse French Tech Emergence, French Tech DeepNum20, Deep Tech Pioneer, EIT Health, Aide au Développement Deep Tech, Wilco et l'accélérateur EIC.

Pour plus d'information : www.ganymedrobotics.com

A propos des investisseurs de l'extension de la série B

Fonds du Conseil Européen de l'Innovation

Le fonds du Conseil européen de l'innovation est une initiative de la Commission européenne qui investit dans des entreprises de tous les secteurs et de l'ensemble des pays de l'UE et des pays associés à Horizon 2020. Il permet des prises de participation en capital au travers de l'Accélérateur EIC. Le fonds CEI vise à combler un déficit de financement en accompagnant dans leur croissance les entreprises qui développent des technologies de rupture. Son objectif est de mobiliser des acteurs du marché et de créer un vaste réseau de bailleurs de fonds et de partenaires stratégiques capables de co-investir et de consentir des financements de suivi, afin de partager davantage les risques. Le Fonds du CEI veille particulièrement à soutenir les créatrices d'entreprises en leur donnant les moyens de leurs ambitions, ainsi qu'à réduire la fracture de l'innovation entre les pays de l'UE.

Cap Horn

Cap Horn est une société de capital-risque basée à Paris qui investit dans des sociétés innovantes évoluant dans les secteurs suivants : Healthtech, Développement durable, et Entreprise software. Nous soutenons des entrepreneurs ambitieux et investissons entre 1 à 15 millions d'euros dans des entreprises à forte croissance, à différents stades de maturité. Cap Horn possède un portefeuille de 50 sociétés actives et soutient leur développement en s'appuyant sur son vaste réseau de dirigeants d'entreprise. La société, créée en 2011, fait partie du groupe Anaxago.

L'investissement de Cap Horn dans Ganymed Robotics a été mené par Alex Heraud et Gaston Vasseur.

Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises ? à chaque étape de leur développement ? en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d'information sur : www.Bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

