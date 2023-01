La Japan Sake and Shochu Makers Association accueillera le Sake Future Summit 2022





La Japan Sake and Shochu Makers Association (JSS), une organisation à but non lucratif créée par les producteurs des deux principales boissons alcoolisées du Japon, le saké et le shochu, organise le deuxième Sake Future Summit annuel. L'événement se déroulera sur deux jours (8 et 15 janvier). Chaque journée consistera en 4 sessions en ligne entre 8h00 et 13h00 (JST). JSS a invité les principaux professionnels du saké et du shochu du monde entier à partager leur point de vue sur les derniers développements du marché et à commenter l'évolution des industries. L'événement sera diffusé gratuitement sur YouTube pour toute personne intéressée par ces boissons japonaises emblématiques.

Les sessions du Sake Future Summit 2022 couvrent des sujets importants de l'industrie tels que la résilience, la tradition par rapport à l'innovation et la durabilité. Alors que le marché des deux boissons continue de changer et d'évoluer, les sessions du Sake Future Summit sont conçues pour donner aux professionnels et aux passionnés un aperçu de l'état actuel du saké et du shochu et de leur avenir potentiel.

Les 8 sessions du Sake Future Summit 2022 sont les suivantes :

Jour 1

La transformation globale du saké

Faire entrer le saké dans le courant dominant américain

Nouvelles de Shochu Land

Traditions et durabilité dans le monde du saké et du honkaku shochu

Jour 2

L'état actuel de l'industrie du saké

Le shochu comme boisson mondiale

L'association ultime du saké et de la nourriture

Défier la tradition et innover sur le marché du saké

Les détails de l'événement et les dernières informations sur la session sont disponibles sur : https://sakefuturesummit.com/

*(Notez que les sessions et les conférenciers sont sujets à changement).

Pour plus d'informations

- Envoyez les requêtes médias et les demandes d'informations supplémentaires à : sakefuturesummit2022[at]export-japan[dot]co[dot]jp

À propos de la JSS

La Japan Sake and Shochu Makers Association (JSS) est une organisation à but non lucratif composée de producteurs de saké et de shochu à travers le Japon. Nos membres incluent des producteurs de saké, de honkaku shochu, d'awamori et de hon mirin. En mars 2020, JSS est affilié à 1 696 membres, dont 1 410 brasseries de saké, 273 distilleries de shochu et 13 fabricants de mirin dans 47 associations régionales.

