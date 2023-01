Aluminium Solutions Group SAS nomme Edouard Guinotte au poste de président et chef de la direction





OpenGate Capital, une société mondiale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui qu'Edouard Guinotte a été nommé au sein d'Aluminium Solutions Group, « ASG », en tant que président et chef de la direction.

ASG est un nouveau groupe qui a été formé en septembre 2022 par les acquisitions d'Aluminium France Extrusion (AFE) et d'Extrusiones de Toledo (« EXTOL »), sociétés du portefeuille d'OpenGate Capital.

Avant de rejoindre ASG, Edouard Guinotte était jusqu'en mars 2022 président-directeur général du Groupe Vallourec (coté au SBF 120 de Paris), leader mondial des tubes en acier sans soudure pour les marchés de l'énergie et de l'industrie. Au cours de ses plus de 25 ans de carrière, Edouard Guinotte a occupé différents postes chez Vallourec, tant opérationnels que fonctionnels, en France et à l'étranger. Edouard Guinotte a dirigé Vallourec USA Corporation, sa filiale commerciale et de distribution basée à Houston, au Texas, de 2011 à 2014, et a rejoint le comité exécutif du groupe en 2017 pour diriger la région Moyen-Orient-Asie, basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, jusqu'en 2019.

Edouard Guinotte est ingénieur diplômé de l'Ecole des Mines de Paris et titulaire du Management Advancement Program de l'INSEAD. Il se réjouit de consacrer son expérience et son énergie à faire d'ASG un nouveau leader européen des profilés extrudés en aluminium. En attendant le lancement d'un nouveau site Web ASG, vous pouvez en savoir plus sur l'entreprise ici, www.afextrusion.com et www.extol.es.

À propos d'OpenGate Capital

OpenGate Capital est une société mondiale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation d'entreprises afin de créer de la valeur grâce à des améliorations opérationnelles, de l'innovation et de la croissance. Fondé en 2005, OpenGate Capital a son siège social à Los Angeles, en Californie, et un bureau européen à Paris, en France. Les professionnels d'OpenGate possèdent les compétences essentielles nécessaires pour acquérir, transitionner, exploiter, créer et faire évoluer des entreprises prospères. À ce jour, OpenGate Capital a réalisé plus de 40 acquisitions de plateformes en Amérique du Nord et en Europe. Pour en savoir plus sur OpenGate, rendez-vous sur www.opengatecapital.com.

