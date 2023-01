Seoul Viosys est le seul fabricant de composants à remporter le prix de l'innovation dans la catégorie écrans au salon CES





Seoul Viosys (« SVC ») (KOSDAQ : 092190), un fabricant mondial de dispositifs semiconducteurs optiques, a l'honneur de faire part de sa dernière réussite en date, à savoir être le seul fabricant de composants à avoir remporté un prix de l'innovation dans la catégorie écrans vidéo au salon CES 2023, le plus important salon dédié à l'électronique grand public, grâce à son produit novateur « WICOP Pixel ». WICOP Pixel est acclamé pour sa technologie de premier ordre, à l'origine d'un écran microLED basé sur une puce sans fil ni boîtier.

« WICOP Pixel » repose sur la technologie WICOP, qui ne nécessite ni microcâblage, ni mise en boîtier, ni lentille. Il s'agit de la première technologie RGB à puce unique au monde, qui empile verticalement trois microLED RGB. Cette structure à empilement permet de fabriquer des puces ultracompactes et de diviser les procédés de montage et de fabrication par trois, ce qui apporte une compétitivité irremplaçable sur le marché des écrans d'une valeur de 100 billions KRW. La structure à empilement de WICOP Pixel réduit également la surface lumineuse à un tiers, ce qui permet de renforcer la transparence jusqu'à plus de 90 %. Tout ceci fait de WICOP Pixel une technologie essentielle au futur monde du métavers faisant notamment appel à la RA et à la RV.

La technologie « WICOP » permet d'effectuer le montage sans fil d'or, ce qui constitue un aspect essentiel de l'ensemble des procédés de fabrication LED existants. Seoul Viosys est la première société au monde à mettre au point et à produire en masse un produit basé sur cette technologie. Il s'agit de l'une des principales technologies de deuxième génération dans le secteur des LED. Ni les miniLED ni les microLED ne peuvent être fabriqués sans avoir recours à la technologie WICOP.

L'avènement de « WICOP Pixel » peut être qualifié de révolution dans le domaine des semiconducteurs. Fondateur de Seoul Semiconductor et de Seoul Viosys, Lee Chung-hoon avait invité des journalistes du monde entier pour le lancement du nouveau produit dans la grande salle de réception de l'hôtel InterContinental de Shanghai, en Chine, en septembre 2015.

À propos de Seoul Viosys

Seoul Viosys est un fournisseur de solutions complètes dans le domaine des LED UV, du laser à cavité verticale émettant par la surface (VCSEL), de la source lumineuse de nouvelle génération destinée aux lasers et capteurs 3D, et du système RGB à un seul pixel « WICOP Pixel » pour les écrans. Fondée en 2002 en tant que filiale de Seoul Semiconductor, l'entreprise a conquis la première place du marché dans le secteur des produits LED UV (LEDinside, 2018). Seoul Viosys propose un vaste éventail de produits LED UV sur toutes les gammes de longueurs d'onde (de 200 à 1 600 nm), notamment les rayonnements ultraviolets (UV), visibles et infrarouges. La société détient plus de 4 000 brevets relatifs à la technologie LED UV. Violeds, sa technologie phare de LED UV, équipe de nombreux secteurs d'activité en solutions optimales de stérilisation et désinfection rigoureuses (UVC), de régénération de la peau (UVB), de purification de l'eau/air et de cultures horticoles efficaces. En 2018, Seoul Viosys a fait l'acquisition de RayCan, un important fabricant spécialisé dans les dispositifs optoélectroniques, pour ajouter à sa gamme la technologie avancée VCSEL qui prend en charge la reconnaissance faciale sur smartphone et la conduite autonome et en initier la production de masse. En janvier 2020, Seoul Viosys a lancé sa technologie révolutionnaire « WICOP Pixel », susceptible de bouleverser totalement le marché des écrans. Pour en savoir plus, veuillez vous rendre sur http://www.seoulviosys.com/en/, YouTube et Facebook.

