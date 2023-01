HighRadius poursuit son expansion avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Cracovie, en Pologne





HighRadius, le principal fournisseur mondial de plateformes de financement autonomes pour la direction financière, dont le siège social est situé à Houston, Texas, annonce l'ouverture d'un nouveau bureau à Cracovie, en Pologne. Ce cinquième bureau régional en Europe vient s'ajouter à la liste des bureaux déjà présents à Londres, Amsterdam, Francfort et Paris. L'activité du bureau polonais sera axée sur le recrutement de talents locaux dans les domaines de la finance et de la comptabilité. Ces derniers accompagneront le déploiement et l'adoption des solutions HighRadius par la base croissante de clients européens.

« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée d'ouvrir ce nouveau bureau à Cracovie. La Pologne se targue d'une réputation de plaque tournante florissante pour les services aux entreprises mondiaux, en particulier dans les domaines de la finance et de la comptabilité. Cet emplacement est idéal et propice à notre expansion », déclare Sashi Narahari, fondateur et PDG d'HighRadius. « Notre objectif principal est de garantir à nos clients européens actuels l'obtention du service et de l'assistance opportuns qu'ils méritent. Grâce à ce développement en Pologne, nous sommes en mesure de leur fournir le plus haut niveau d'attention et de soins. »

HighRadius s'est engagée à fournir des solutions innovantes qui aident les entreprises à rationaliser leurs opérations financières et à stimuler leur croissance. La plateforme de financement autonome de l'entreprise a été nommée leader dans le rapport Gartner Magic Quadrant 2022 pour les applications intégrées de facturation à l'encaissement et dans l'évaluation IDC Marketscape pour les logiciels de comptes clients. Elle est actuellement utilisée par certaines des plus grandes marques en Europe et dans 37 des 44 pays européens. L'entreprise détient également quatre brevets américains pour sa plateforme autonome unique alimentée par l'IA/ML et a été nommée pour la troisième fois consécutive dans les listes 2022 Forbes Cloud 100 et 2022 CB Insights Fintech 250.

À propos d'HighRadius Corporation

HighRadius propose un logiciel autonome basé sur le cloud pour la direction financière. Plus de 800 des plus grandes entreprises du monde ont transformé leurs processus de gestion des commandes, des créances et de la trésorerie grâce à HighRadius. Parmi nos clients figurent 3M, Anheuser-Busch InBev, Sanofi, Engie GBS Solutions, Kellogg Company, Danone, Hershey's, et bien d'autres encore.

Ce logiciel autonome est un logiciel piloté par les données qui modifie continuellement son fonctionnement au regard des données transactionnelles du domaine sous-jacent, en constante évolution. Il s'appuie sur des technologies numériques modernes telles que l'intelligence artificielle (IA), l'automatisation robotique des processus (RPA), le traitement du langage naturel et les espaces de travail connectés et propose ces fonctionnalités prêtes à l'emploi pour les domaines de la finance et de la comptabilité.

Cliquez ici pour voir une démonstration du logiciel autonome.

Communiqué envoyé le 3 janvier 2023 à 13:45 et diffusé par :