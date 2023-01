AVEC SA GAMME D'ORDINATEURS LG GRAM 2023, LG PROPOSE UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR PLUS ÉLÉGANTE ET PLUS PUISSANTE





Avec de tout nouveaux modèles OLED, la gamme plus vaste d'ordinateurs portables ultralégers LG gram est conçue pour répondre aux besoins diversifiés des consommateurs d'aujourd'hui.

LAS VEGAS, le 3 janv. 2023 /CNW/ - LG Electronics (LG) présente au CES 2023 une gamme étoffée d'ordinateurs LG gram, plus diversifiée que jamais grâce à l'arrivée des nouveaux LG gram Ultraslim et LG gram Style. Les ordinateurs LG gram continuent d'offrir à la fois puissance et portabilité, et intègrent des caractéristiques techniques haut de gamme dans des boîtiers élégants et ultralégers. Ils se transportent facilement et procurent une expérience utilisateur exceptionnelle.

LG gram Ultraslim

Parmi les LG gram exposés au CES 2023, le tout nouveau LG gram Ultraslim (modèle 15Z90RT) prend la vedette, avec son épaisseur la plus petite à ce jour. Le modèle Ultraslim est un ordinateur portable conçu pour les utilisateurs à la recherche d'une portabilité extrême. Il ne pèse que 998 grammes et sa profondeur (lorsqu'il est fermé) n'est que de 10,99 millimètres, soit l'épaisseur d'un téléphone intelligent ou d'un bloc-notes. Même s'il s'agit du LG gram le plus mince de la gamme 2023, le modèle 15Z90RT offre toujours une qualité d'image et une puissance de traitement impressionnantes. Il est doté d'un écran OLED de 15,6 pouces avec un revêtement antireflet à faible réflexion, et est muni de la puce Raptor Lake de 13e génération d'IntelMD avec des coeurs Performants (P-coeurs). En outre, l'ajout d'un adaptateur ultracompact augmente encore l'excellente portabilité du nouveau modèle1.

LG gram Style

Les ordinateurs portables LG gram Style, offerts en formats de 16 po et de 14 po (modèles 16Z90RS et 14Z90RS), ont été créés pour les personnes qui aiment exprimer leur style unique partout où elles vont. Les deux modèles LG gram Style se caractérisent par une élégante conception en verre qui fait briller chacune des options de couleur offertes et fait changer l'apparence de manière dynamique, en fonction de la lumière et de l'angle de vue. Le souci du détail se poursuit à l'intérieur des nouveaux LG gram, où un pavé tactile texturé (haptique) « dissimulé » avec rétroéclairage à DEL s'illumine au toucher.

En plus de l'attention portée à l'apparence, les ordinateurs portables LG gram Style ont beaucoup d'autres atouts à offrir. Chacun d'entre eux est doté d'un écran OLED antireflet à faible réflexion de 16:10, avec un taux de rafraîchissement élevé, et est équipé d'un processeur P-coeur d'Intel avec puce Raptor Lake de 13e génération et d'un disque SSD NVMeMC de 4e génération. Comme tous les autres modèles de la gamme diversifiée de LG gram 2023, les modèles 16Z90RS et 14Z90RS prennent en charge la connectivité Thunderbolt 4 et HDMI. En outre, grâce à Dolby Atmos, ces modèles offrent un son atmosphérique, ce qui constitue une nouveauté sur les LG gram cette année.

Outre les nouveaux modèles Ultraslim et Style, la gamme de 2023 comprend les nouveaux ordinateurs portables LG gram 17, 16, 15 et 14 (modèles 17Z90R, 16Z90R, 15Z90R et 14Z90R), chacun offrant la combinaison de performances élevées et de conception légère et compacte caractéristique de la marque. Parfaits pour la productivité et le divertissement, les plus récents LG gram de 17 po et de 16 po sont équipés d'un GPU pour ordinateur portable GeForceMC RTX 3050 de 4 Go de NVIDIA, du processeur P-coeur avec puce Raptor Lake de 13e génération d'Intel et d'un disque SSD NVMeMC de 4e génération. Chacun des nouveaux modèles pèse moins de 1,45 kg, malgré une batterie de grande taille2 pouvant assurer plus de 20 heures de lecture vidéo avec une seule charge3, et possède le même adaptateur compact et pratique que celui inclus avec le LG gram Ultraslim.

Les nouveaux LG gram se distinguent également par une superbe qualité d'image, tous les modèles étant dotés d'un écran IPS avec revêtement antireflet. En nouveauté cette année, la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (TRV)4 permettra aux utilisateurs de LG gram de jouer à des jeux vidéo en profitant d'images fluides, sans déchirement ni sautillement, tandis que l'arrivée de Dolby Atmos offrira un son immersif qui donnera vie aux films, à la musique et aux jeux.

Le LG gram 2-en-1 et le +view pour LG gram affichent aussi des améliorations en 2023. Le nouveau LG gram 2-en-1, offert en format de 16 po et de 14 po (modèles 16T90R et 14T90R), donne aux utilisateurs la liberté de passer du mode ordinateur portable au mode tablette, ou vice versa, quand bon leur semble. Outre son cadre ultramince sur quatre côtés et son boîtier en aluminium à la fois robuste et mince, le plus récent LG gram « convertible » est doté d'une série d'applications préinstallées de prise de notes et de dessin, qui sont optimisées pour être utilisées avec le stylet de LG (Wacom AES 2.0). Quant au moniteur portable +view pour LG gram (modèle 16MR70), il permet aux utilisateurs de doubler la surface de leur écran et de profiter plus facilement du multitâche partout où ils vont. La plus récente version améliorée de l'écran portable de LG est dotée de deux ports USB de type C, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter à deux appareils simultanément et de profiter de la commodité d'une alimentation bidirectionnelle.

« Avec l'arrivée des tout nouveaux LG gram Ultraslim et LG gram Style, la gamme de LG gram 2023 devient encore plus diversifiée », a déclaré Seo Young-jae, vice-président directeur et responsable de l'unité commerciale informatique de la société de solutions professionnelles de LG Electronics. « Chef de file des ordinateurs portables ultralégers depuis dix ans, le LG gram continuera à introduire de nouvelles formes pour répondre à l'évolution des besoins et des goûts des consommateurs du monde entier. »

Les participants au CES 2023 à Las Vegas, du 5 au 8 janvier, pourront découvrir les plus récents LG gram au kiosque de LG (no 15501, Centre des congrès de Las Vegas). La nouvelle gamme de LG gram sera lancée dans le monde entier à partir du mois prochain en commençant par la Corée5.

Caractéristiques techniques :



LG gram

Ultraslim (15Z90RT) LG gram

Style (16Z90RS) LG gram

Style (14Z90RS) LG gram 2-en-1 (16T90R) LG gram 2-en-1 (14T90R) Dimensions

de l'écran 15,6 po 16 po 14 po 16 po 14 po ACL Pleine HD (1 920 x

1 080)

OLED WQXGA+

(3 200 x

2 000) OLED WQXGA+

(2 880 x

1 800) OLED WQXGA (2 560 x

1 600) - Écran

tactile IPS avec

verre

CorningMD Gorilla GlassMD VictusMD WUXGA (1 920 x

1 200) - IPS tactile Écran, CorningMD Gorilla GlassMD VictusMD Luminosité

(typ.) 400 nits 400 nits 400 nits 350 nits 350 nits Taux de

rafraîchissement 60 Hz 120 Hz 90 Hz 60 Hz 60 Hz Poids 998 g 1 230 g 999 g 1 480 g 1 250 g Dimensions 356,0 x

227,45 x

10,99 -12,55 mm 355,1 x 241,3

x 15,9 mm 311,6 x 213,9

x 15,9 mm 356,6 x 248,3

x 16,95 mm 314 x 219,5

x 16,75 mm Batterie 60 Wh 80 Wh 72 Wh 80 Wh 72 Wh Processeur Intel 13e génération, puce Raptor Lake, coeur P(28W) GPU Carte graphique Intel Iris Xe Mémoire 8 Go / 16 Go / 32 Go LPDDR5 Stockage 256 Go / 512 Go / 1 To (NVMeMC de 4e génération) Haut-

parleurs 2,0 W x 2 3,0 W x 2 2,0 W x 2 2,0 W x 2 2,0 W x 2 Durabilité Norme militaire MIL-810H Port

d'entrée /

de sortie 2 x type C

(TBT4, PD),

1 x type C

(PD), H/P 2 x Thunderbolt 4, 1 x USB 3.1,

Micro SD, H/P 2 x Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2, Micro SD, H/P Logiciels LG Smart

Assistant LG Glance

de

MirametrixMD PCmover Professional, OLED Care LG Smart Assistant, LG Glance de MirametrixMD, PCmover Professional LG Smart Assistant LG Glance de MirametrixMD, PCmover Professional, Wacom notes, Bamboo Paper LG Pen Settings Caméra

Web Caméra IR FHD Accessoires - - - Stylet de LG (Wacom AES 2.0 et WGP) Adaptateur USB de type C vers HDMI



LG gram 17 (17Z90R) LG gram 16 (16Z90R) LG gram 15 (15Z90R) LG gram 14 (14Z90R) Dimensions de

l'écran 17 po 16 po 15,6 po 14 po ACL WQXGA (2 560 x 1 600) IPS WQXGA (2 560 x 1 600) IPS Pleine HD (1 920 x 1 080)

IPS WUXGA (1 920 x 1 200)

IPS Luminosité (typ.) 350 nits / 400 nits (TRV) Taux de

rafraîchissement 31-144 Hz (TRV), 60 Hz (normal) 60 Hz 60 Hz Poids 1 350 g (iGPU) 1 450 g (dGPU) 1 199 g (iGPU) 1 299 g (dGPU) 1 140 g 999 g Dimensions 378,8 x 258,8 x 17,8 mm 355,1 x 242,3 x 16,8 mm 356,1 x 222,9 x 17,4 mm 312 x 213,9 x 16,8 mm Batterie 80 Wh (iGPU) 90 Wh (dGPU) 80 Wh (iGPU) 90 Wh (dGPU) 80 Wh 72 Wh Processeur Intel 13e génération, puce Raptor Lake, coeur P(28W) GPU GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3050 de 4 Go de NVIDIA Mémoire 8 Go / 16 Go / 32 Go LPDDR5 Stockage 256 Go / 512 Go / 1 To (NVMeMC de 4e génération) Haut-parleurs 2,0 W x 2 (iGPU),

3,0 W x 2 (dGPU) 2,0 W x 2 (iGPU),

3,0 W x 2 (dGPU) 1,5 W x 2 1,5 W x 2 Durabilité MIL-STD-810G Port d'entrée /

de sortie* 2 x Thunderbolt 4, 1 x HDMI, 2 x USB 3.1, Micro SD, H/P Logiciels LG Smart Assistant, LG Glance par MirametrixMD, PCmover Professional Caméra Web Caméra Web pleine HD avec capteur IR

















1 Un adaptateur ultracompact est inclus avec les LG gram 2023 vendus dans certains marchés. 2 Les modèles 17Z90R et 16Z90R sont dotés d'une batterie de 90 Wh. 3 Confirmé par des tests effectués par LG, luminosité de l'écran inférieure à 150 nits, réglage sans fil désactivé, contenu lu par l'entremise de Microsoft Movies & TV, écouteurs branchés. 4 Le taux de rafraîchissement variable (TRV) est pris en charge sur les modèles 17Z90R et 16Z90R avec l'option GPU uniquement. 5 Les dates de lancement peuvent varier selon le modèle et le marché.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public, dont les ventes représentent 63 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le bureau principal est à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site lg.ca.

SOURCE LG Electronics Canada

Communiqué envoyé le 3 janvier 2023 à 13:00 et diffusé par :