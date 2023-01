Quectel lance un module LTE Cat.1 bis ultra-compact destiné aux applications IdO de milieu de gamme





Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions d'IdO, annonce qu'il vient d'enrichir son portefeuille de modules LTE en lançant le module de communication sans fil de qualité industrielle EG800Q-EU LTE Cat.1 bis. Le EG800Q-EU, un module ultra-compact au format LGA, offre une flexibilité améliorée pour les concepts d'IdO et élargit la gamme des cas d'utilisation de l'IdO, notamment pour les applications sensibles à la taille.

Basé sur le modem IdO Qualcomm® QCX216 LTE de Qualcomm Technologies Inc., le EG800Q-EU est un module LTE destiné uniquement aux clients des marchés d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Israël dotés d'une couverture de bande LTE-FDD B1 / 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28. Le module offre un débit maximal de données en liaison descendante de 10 Mbps tout en améliorant la durée de vie de la batterie, ce qui représente un avantage essentiel pour toute une variété d'applications IdO hautes performances comme les compteurs de services publics intelligents, les localisateurs d'actifs, l'e-mobilité, les horodateurs et la domotique.

Comme l'EG800Q-EU prend en charge la norme Cat.1 bis, il n'utilise qu'une seule antenne, ce qui lui permet d'offrir le meilleur ratio coût-performances et de faire du module la solution idéale pour les terminaux IdO conçus pour être compacts et économiques.

«Nous sommes fiers que notre EG800Q-EU soit l'un des premiers modules du secteur conforme à la norme mondiale Cat.1 à être basé sur le modem IdO QCX216 LTE de Qualcomm, un modem économe en énergie et d'un coût avantageux, a déclaré Norbert Muhrer, président et responsable de la sécurité de Quectel. Les avantages inégalés du EG800Q-EU en font la solution idéale pour une multitude de cas d'utilisation et de scénarios de déploiement de milieu de gamme qui exigent des solutions de communication fiables et rentables.»

Le format compact du module EG800Q-EU (15,8 mm × 17,7 mm × 2,4 mm) permet aux intégrateurs et aux développeurs de concevoir aisément des applications sensibles à la taille. Son package LGA avancé permet une fabrication entièrement automatisée pour les applications à grands volumes.

En outre, le module EG800Q-EU offre un riche ensemble de protocoles internet et d'interfaces conformes aux normes du secteur, y compris les normes USB 2.0/ UART/ I2C/ PCM/ USIM, ce qui étend sa compatibilité à toute une variété d'applications IdO telles que la gestion des actifs, le contrôle d'accès géré à distance (RMAC) et les réseaux intelligents. De plus, le module prend en charge la DFOTA afin de permettre la mise à jour automatique du micrologiciel et les services de positionnement Wi-Fi intégrés lorsqu'il n'y a pas de signal GPS à l'intérieur du bâtiment.

Pour aider les clients à créer leurs concepts d'IdO, Quectel propose une gamme d'antennes LTE Cat.1 hautes performances qui améliorent considérablement la connectivité sans fil. Les développeurs IdO peuvent regrouper le module EG800Q-EU, les antennes et les services de pré-certification de Quectel, ce qui réduira à la fois le coût et le délai de mise sur le marché de leurs appareils Cat.1.

Des échantillons d'ingénierie du module EG800Q-EU de Quectel sont disponibles dès maintenant.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation dans l'IdO. Organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions d'IdO soutenues par d'excellents services de support et d'assistance. Forte de plus de 4 000 professionnels, notre équipe mondiale en croissance donne le ton à l'innovation en matière de modules cellulaires, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth, d'antennes et de connectivité IdO.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.quectel.com , LinkedIn , Facebook et Twitter .

Les produits de la marque Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Les technologies brevetées de Qualcomm sont concédées sous licence par Qualcomm Incorporated.

Qualcomm est une marque commerciale ou une marque déposée de Qualcomm Incorporated.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 3 janvier 2023 à 11:25 et diffusé par :