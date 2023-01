GIGABYTE dévoile les cartes mères de sa série B760 avec la meilleure prise en charge pour les processeurs Intel 13e génération et la mémoire DDR5





TAIPEI, 3 janvier 2023 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, première marque d'ordinateurs au monde, présente aujourd'hui les cartes mères de la série Intel® B760 avec 15 modèles au total, des formats ATX, Micro ATX et Mini ITX, dont les B760 AORUS MASTER, B760M AORUS PRO AX, B760 AORUS ELITE AX, et bien d'autres. Bien qu'elles soient classées en milieu de gamme, les cartes mères GIGABYTE B760 sont dotées de caractéristiques de haut niveau que l'on retrouve sur les cartes de la série Z790 plus haut de gamme. Elles assurent une alimentation robuste, une conception thermique de premier ordre et des profils BIOS préréglés nécessaires pour exploiter tout le potentiel des processeurs Intel de nouvelle génération et de la mémoire DDR5. L'inclusion des fonctionnalités conviviales EZ-Latch facilite grandement le remplacement des composants lors de la construction ou de la mise à niveau du PC.

Les cartes mères de la série GIGABYTE B760 sont conçues pour les derniers processeurs Intel® 13e génération Coretm, récemment présentés au CES 2023. Ces cartes mères sont également dotées de la meilleure compatibilité DDR5, les utilisateurs peuvent facilement utiliser leur mémoire DDR5 jusqu'à 7 600 MT/S et au-delà sur les plateformes AORUS grâce à des profils prédéfinis et récupérables dans le BIOS.

La gamme GIGABYTE B760 intègre également les conceptions EZ-Latch M.2 et PCIe. Ces dispositifs conviviaux permettent de rationaliser le processus de construction d'un PC ou toute mise à niveau ultérieure en simplifiant le retrait de la carte graphique d'une simple pression et en rendant l'installation des SSD M.2 plus facile que jamais sans l'utilisation d'une seule vis.

Avec un design jusqu'à 16+2+1 Twin Digital VRM, les cartes mères de la série B760 de GIGABYTE sont tout à fait capables d'alimenter n'importe quel processeur haut de gamme de la 13e génération d'Intel. Une telle puissance nécessite un refroidissement important, et GIGABYTE répond à cette exigence avec sa solution thermique complète, comprenant un dissipateur thermique massif et entièrement couvert, une protection thermique M.2 élargie et un PCB 4 à 10 couches en cuivre 2X, pour que tout reste frais et sous contrôle.

Dotées de caractéristiques haut de gamme, les cartes mères de la série GIGABYTE B760 délivrent des performances de processeur et de mémoire de nouvelle génération avec une valeur ajoutée considérable pour le grand public. Pour en savoir plus sur les cartes mères GIGABYTE B760, rendez-vous sur https://bit.ly/gigabyte_b760

