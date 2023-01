Le surmatelas exclusif Pepaminto remporte le prix de l'innovation CES® 2023





Surmatelas développé exclusivement pour l'Apple Watch®.

MÜNSTER, Allemagne, 3 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Gel, frissons, transpiration - la perception nocturne de la chaleur est différente pour chacun. La jeune entreprise allemande Variowell Development a interrogé 3 300 consommateurs dans 5 pays du monde. Plus de 50 % ont répondu qu'eux-mêmes ou leur partenaire avaient souvent trop chaud la nuit - consommateurs hommes et femmes confondus. Faits intéressants : Plus de 30 % réagissent en mettant un pied hors du lit. Mais la plupart des consommateurs ne font qu'augmenter la climatisation, ce qui n'est pas bon pour l'environnement. Une chose est sûre : la température corporelle, la fréquence cardiaque et le débit sanguin changent régulièrement au cours de la nuit. Il n'est donc pas rare de transpirer pendant le sommeil et d'avoir en même temps froid aux pieds. Le surmatelas de la société allemande Variowell Development GmbH est idéal pour traiter ce sujet commun. « Avec Pepaminto, pour la première fois, il a été possible de mettre en oeuvre facilement différents réglages thermiques dans un lit pendant la nuit en adaptant la dissipation de la chaleur dans la mousse », a expliqué Tobias Kirchhoff, PDG de Variowell.

L'idée derrière la technologie, qui vient de remporter le prix de l'innovation CES® 2023 dans la catégorie santé numérique, est une combinaison de fines bandes chauffantes et de bandes de graphite naturellement refroidissantes. Les propriétés de refroidissement ont été testées dans le propre laboratoire du sommeil de l'entreprise et vérifiées de manière indépendante par les célèbres Laboratoires fédéraux suisses pour la science et la technologie des matériaux - Empa en abrégé. Avec les bandes chauffantes, la dissipation de la chaleur et donc la température dans les pieds et la section lombaire peuvent être modifiées subtilement même pendant la nuit. Pour améliorer l'expérience de sommeil, Variowell utilise les capacités de l'Apple Watch. « Les utilisateurs testeurs ont été surpris de la facilité d'utilisation du surmatelas qui peut être adapté à la réception thermique de l'utilisateur », a poursuit Tobias. Tous les paramètres sont modifiés à l'aide de la couronne numérique de l'Apple Watch®. Le surmatelas détecte automatiquement quand une personne dort. Le surmatelas est connecté à un chargeur USB-C standard car il ne nécessite qu'une alimentation basse tension.

Les capteurs de l'Apple Watch ont également été intégrés. « Notre température corporelle en constante évolution affecte notre perception de la chaleur pendant le sommeil, et donc la qualité de notre expérience de sommeil », a poursuivi le PDG. Pepaminto analyse cela via la fréquence cardiaque et ajuste la température en conséquence. Les différentes zones du corps - comme les pieds et les lombaires - sont automatiquement prises en compte. Et en plus de ces fonctionnalités impressionnantes, des données importantes sur la qualité de l'air de la chambre à coucher sont mesurées et l'utilisateur est informé de tout changement de valeur inhabituel. Par conséquent, le Pepaminto est une excellente combinaison de « Smart Home » et « Smart Health ». Pour réaliser ce produit, Variowell Development s'est associé à Bosch Global Software Technologies, qui a été convaincu par le concept de produit de pointe de Pepaminto.

Le surmatelas « made in Germany » sera présenté lors de l'influent événement technologique CES® à Las Vegas, aux États-Unis, du 5 au 8 janvier. Dans la section Digital Health, Pepaminto vient de remporter le prestigieux CES Innovation Award, décerné par la Consumer Technology Association (CTA)®. Ce concours annuel récompense la conception et l'ingénierie exceptionnelles dans 28 catégories de produits technologiques grand public. Les produits soumis sont jugés par un panel distingué d'experts de l'industrie, comprenant des représentants des médias, des designers, des ingénieurs et autres, sur la base de l'innovation, de la technologie et de la fonctionnalité, ainsi que de l'esthétique et du design. Après le lancement au CES®, Pepaminto sera initialement introduit sur deux marchés tests, le Royaume-Uni et la Suisse. Le lancement sur d'autres marchés suivra en 2023.

À propos de Variowell Development GmbH

La société allemande Variowell développe et commercialise des technologies intelligentes pour l'industrie du matelas. Des fabricants de matelas renommés aux États-Unis, en Asie et en Europe travaillent avec Variowell. Tobias Kirchhoff, fondateur et PDG de Variowell Development est membre ou coprésident de plusieurs groupes sleeptech aux États-Unis et l'Asie.

Variowell possède la technologie Kikoo pour un refroidissement naturel (www.kikoo.com) et la technologie Swayy pour un confort thermique parfait pendant le sommeil (www.swayy.tech).

