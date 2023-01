Canon Canada annonce la nomination de M. Isao Kobayashi à titre de nouveau président et chef de la direction





BRAMPTON, ON, le 3 janv. 2023 /CNW/ - Canon Canada Inc, chef de file en solutions d'imagerie numérique, a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Isao «?Sammy?» Kobayashi au poste de président et chef de la direction.

M. Kobayashi est titulaire d'un diplôme en sciences politiques et en économie de l'université Meiji au Japon. Il a commencé sa carrière chez Canon Inc. en 1990 comme représentant des ventes au sein de la division des photocopieurs et a évolué avec succès dans divers rôles au cours des 15 années suivantes.

En 2005, il s'est joint à Canon U.S.A. en tant que directeur adjoint au sein du Groupe des imprimantes à jet d'encre et, après de nombreuses promotions, il est devenu vice-président du Groupe des technologies d'imagerie et des communications en 2020, où il a supervisé les produits d'imagerie grand public de l'entreprise. En 2021, il a été choisi pour diriger le Hybrid-workplace Solutions Group (HSG) afin de répondre aux demandes croissantes de produits et de trouver des solutions pour faciliter le mode de travail hybride à la suite de la pandémie de COVID-19.

En 2022, M. Kobayashi a été promu au poste de vice-président directeur et directeur général du HSG et a été nommé membre de la direction de Canon Inc. Chez Canon Canada, M. Kobayashi succède à M. Nobuhiko Kitajima, qui prend sa retraite après une carrière fructueuse de 42 ans au sein de l'organisation mondiale de Canon.

«?Je suis honoré et reconnaissant de l'excellente occasion qui m'est offerte de travailler au sein de Canon Canada, a déclaré M. Kobayashi. J'ai entendu d'excellentes choses sur l'équipe canadienne et j'ai hâte d'en apprendre davantage sur nos clients, partenaires et détaillants pour voir comment nous pouvons tous travailler ensemble et élargir les débouchés sur le marché canadien.?»

