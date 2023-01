Kohler met en lumière le leadership de la catégorie cuisine et salle de bain lors du salon CES 2023 avec de nouvelles innovations et conceptions intelligentes destinées à améliorer le mieux-être à la maison





KOHLER, Wisconsin, 3 janvier 2023 /CNW/ - Kohler Co., fondée en 1873, entamera sa 150e année en tant que pionnier dfe l'innovation sur le marché en annonçant la gamme de produits intelligents qu'elle présente à l'occasion du salon CES 2023 à Las Vegas. Le chef de file en matière de cuisine, de salle de bain, de systèmes énergétiques et d'hôtellerie lancera des produits et des services conçus pour aider les personnes à améliorer leur mieux-être à domicile tout en tirant parti de la technologie pour assurer la distribution et la gestion intelligentes de l'eau dans la vie de tous les jours.

Découvrez le communiqué multicanal interactif complet ici : https://www.multivu.com/players/English/9115452-kohler-showcases-kitchen-bath-category-leadership-ces-2023/

Créer de meilleures expériences pour les personnes en améliorant le rendement et l'efficacité de la distribution de l'eau est un avantage concurrentiel pour Kohler. Les innovations suivantes, entre autres, seront mises en lumière au kiosque de Kohler No 5921 du salon CES;

Les commandes et valves Anthem offrent simultanément le choix entre différents réglages de température, de pression et de pulvérisation pour chaque sortie d'eau en appuyant simplement sur un bouton. Le rinçage simultané à l'eau chaude et froide offre les bénéfices de l'hydrothérapie et crée un environnement de type spa à la maison. Les douches numériques intelligentes Anthem contrôlent jusqu'à six sorties d'eau et affichent la quantité d'eau utilisée après chaque douche pour informer les gens de leur consommation.





offrent simultanément le choix entre différents réglages de température, de pression et de pulvérisation pour chaque sortie d'eau en appuyant simplement sur un bouton. Le rinçage simultané à l'eau chaude et froide offre les bénéfices de l'hydrothérapie et crée un environnement de type spa à la maison. Les douches numériques intelligentes Anthem contrôlent jusqu'à six sorties d'eau et affichent la quantité d'eau utilisée après chaque douche pour informer les gens de leur consommation. Le pommeau de douche et la douchette à pulvérisateur à débit économique variable de Statement consomment une quantité d'eau jusqu'à 40 % inférieure à celle des pommeaux classiques de 2,5 gpm. Le pulvérisateur à faible débit économique variable de Statement est optimisé pour assurer un rinçage puissant tout en conservant la chaleur - répondant ainsi à deux besoins clés en matière d'expérience de douche. La collection Statement comprend la technologie à induction d'air Katalyst de Kohler qui injecte de l'air dans les gouttelettes d'eau pour augmenter leur taille et retenir la chaleur plus longtemps afin d'assurer un bain de meilleure qualité tout en utilisant moins d'eau. Les pommeaux de douche Statement sont compatibles avec les tuyaux existants pour assurer une mise à niveau en toute facilité.





consomment une quantité d'eau jusqu'à 40 % inférieure à celle des pommeaux classiques de 2,5 gpm. Le pulvérisateur à faible débit économique variable de Statement est optimisé pour assurer un rinçage puissant tout en conservant la chaleur - répondant ainsi à deux besoins clés en matière d'expérience de douche. La collection Statement comprend la technologie à induction d'air Katalyst de Kohler qui injecte de l'air dans les gouttelettes d'eau pour augmenter leur taille et retenir la chaleur plus longtemps afin d'assurer un bain de meilleure qualité tout en utilisant moins d'eau. Les pommeaux de douche Statement sont compatibles avec les tuyaux existants pour assurer une mise à niveau en toute facilité. Les systèmes intelligents de surveillance de l'eau H2Wise, qui s'appuient sur le système Phyn , assurent la surveillance et le suivi toute l'utilisation de l'eau domestique, avertissent les utilisateurs des fuites et fournissent des avertissements avant l'arrivée du gel. H2Wisetm+ offre une fonction d'arrêt à distance en cas de fuite grave. Une nouvelle fonction intelligente d'atténuation des effets du gel des tuyaux, dont la mise en place est prévue au deuxième trimestre de 2023, détecte l'arrivée du gel dans les tuyaux et commande le dispositif d'adduction d'eau KOHLER Konnect afin que celui-ci soulage brièvement la pression pour réduire au minimum les dommages potentiels.





, assurent la surveillance et le suivi toute l'utilisation de l'eau domestique, avertissent les utilisateurs des fuites et fournissent des avertissements avant l'arrivée du gel. H2Wisetm+ offre une fonction d'arrêt à distance en cas de fuite grave. Une nouvelle fonction intelligente d'atténuation des effets du gel des tuyaux, dont la mise en place est prévue au deuxième trimestre de 2023, détecte l'arrivée du gel dans les tuyaux et commande le dispositif d'adduction d'eau KOHLER Konnect afin que celui-ci soulage brièvement la pression pour réduire au minimum les dommages potentiels. Les toilettes intelligentes Eir offrent des caractéristiques pratiques comme un siège chauffant, un système de nettoyage personnel, un couvercle à ouverture et fermeture automatique, une double chasse d'eau et des fonctions de chasse d'eau automatique intelligentes qui répondent aux critères WaterSense de l'EPA. La conception épurée et les multiples options de finition élargissent la gamme des toilettes intelligentes de Kohler.





offrent des caractéristiques pratiques comme un siège chauffant, un système de nettoyage personnel, un couvercle à ouverture et fermeture automatique, une double chasse d'eau et des fonctions de chasse d'eau automatique intelligentes qui répondent aux critères WaterSense de l'EPA. La conception épurée et les multiples options de finition élargissent la gamme des toilettes intelligentes de Kohler. Sprig est la nouvelle marque de style de vie de Kohler , qui comprend des systèmes d'infusion de douche élégants avec des capsules de douche naturelles, des brumes polyvalentes pour le corps et le linge, ainsi que des bombes de bain de première qualité qui permettent une évasion paisible grâce à l'aromathérapie. Les systèmes d'infusion Sprig peuvent facilement être adaptés à une douche existante pour diffuser l'aromathérapie dans l'eau, ce qui permet aux utilisateurs d'ajouter un moment d'évasion à leur routine quotidienne pour améliorer leur mieux-être.





est la nouvelle marque de style de vie de , qui comprend des systèmes d'infusion de douche élégants avec des capsules de douche naturelles, des brumes polyvalentes pour le corps et le linge, ainsi que des bombes de bain de première qualité qui permettent une évasion paisible grâce à l'aromathérapie. Les systèmes d'infusion Sprig peuvent facilement être adaptés à une douche existante pour diffuser l'aromathérapie dans l'eau, ce qui permet aux utilisateurs d'ajouter un moment d'évasion à leur routine quotidienne pour améliorer leur mieux-être. Le carreau Alo de ANN SACKS, une filiale de Kohler contient de 50 à 70 % de verre recyclé provenant d'écrans de télévision et d'ordinateurs mis au rebut. Il sera exposé au salon CES.

En tant que récipiendaire du Prix de l'innovation du salon CES 2023, la baignoireStillness Infinity Experience de Kohler fera ses débuts sur place cette année pour que les visiteurs puissent voir, sentir, écouter et ressentir cette expérience de bain intelligent multisensorielle qui transforme la salle de bain en un sanctuaire de détente et le confort.

Kohler lance Remote Diagnostics afin d'offrir le plus haut niveau de service à la clientèle en matière de produits de dépannage à l'aide de l'application mobile KOHLER Konnect. Cette application permet d'obtenir une rétroaction immédiate sur l'état des appareils, des instructions étape par étape pour diagnostiquer et corriger les problèmes, ou la possibilité de transférer des données et de mettre les personnes directement en contact avec un représentant du service à la clientèle afin d'obtenir une aide personnalisée. Remote Diagnostics est maintenant disponible pour la douche intelligente Anthem et le système de remplissage de bain intelligent PerfectFill, l'un des récipiendaires du prix d'innovation du salon CES 2022. Cette application sera proposée pour les futurs produits compatibles avec KOHLER Konnect.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le dossier de presse KOHLER pour le CES .

À propos de Kohler Co.

Kohler Co., entreprise fondée en 1873 et dont le siège social est situé à Kohler, dans le Wisconsin, est l'une des plus anciennes et plus grandes sociétés privées d'Amérique comptant plus de 40 000 associés. Comptant plus de 50 emplacements de fabrication dans le monde, Kohler Co. est un chef de file mondial de la conception, de l'innovation et de la fabrication de produits de cuisine et de salle de bain; d'armoires, de tuiles et d'éclairage haut de gamme; de moteurs, de génératrices et de solutions énergétiques propres; et est propriétaire exploitant de deux complexes hôteliers cinq étoiles abritant un terrain de golf à Kohler, au Wisconsin et à St. Andrews, en Écosse. Le terrain de golf Whistling Straits de Kohler a accueilli la Coupe Ryder en 2021. L'entreprise élabore également des solutions en réponse certains problèmes urgents, comme l'eau potable et la salubrité, pour les collectivités mal desservies du monde entier afin d'améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures. Pour de plus amples renseignements, visitez le site kohlercompany.com.

Croire au mieux : Une meilleure planète, de meilleures collectivités, une vie meilleure

Croire au mieux est la stratégie de durabilité et d'incidence sociale de Kohler et repose sur la philosophie d'exploitation de l'entreprise selon laquelle le meilleur d'elle-même peut toujours être amélioré - pour la planète, les personnes, les collectivités et les entreprises. Le principe Croire au mieux repose sur trois piliers : Une meilleure planète, de meilleures collectivités et des vies améliorées. Par l'entremise de chacun de ces piliers, Kohler travaille à l'élaboration de produits et de programmes qui auront une incidence significative, non seulement pour son entreprise, mais aussi pour les collectivités qu'elle sert, et pour la vie des personnes qui utilisent ses produits.

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg

SOURCE Kohler Co.

Communiqué envoyé le 3 janvier 2023 à 08:58 et diffusé par :