Intersec annonce le déploiement réussi de la technologie d'alerte à la population pour O2 Telefónica en Allemagne





PARIS, 3 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Intersec (ou la « Société »), un leader mondial des solutions de données mobiles et de localisation, a annoncé avoir déployé avec succès sa technologie d'alerte à la population par diffusion cellulaire pour O 2 Telefónica en Allemagne.

À l'occasion de la Journée nationale d'alerte (ou Warntag), qui a eu lieu le 8 décembre 2022, Telefónica a diffusé avec succès deux messages d'alerte, un en allemand et un en anglais, de l'Office fédéral de la protection civile et de l'aide en cas de catastrophe. Les messages ont été diffusés en quelques secondes seulement, en utilisant la technologie de diffusion cellulaire d'Intersec, en partenariat avec Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS). Le test a confirmé la haute performance de la solution et démontré que l'entreprise déploie des solutions d'alerte à la population, en parfaite conformité avec la réglementation sur la protection des données et les exigences de l'EECC.

« Nous avons choisi Intersec parce que sa solution pour les opérateurs répond à toutes les exigences réglementaires, tout en étant résiliente, évolutive et durable. Le test national réussi de la technologie de diffusion cellulaire, réalisé lors de Warntag 2022, a démontré aussi bien les performances de la solution d'alerte que le professionnalisme du partenaire. » Jochen Bockfeld, directeur des services communs chez O 2 Telefónica.

La diffusion cellulaire est une technologie importante pour la diffusion d'alertes d'urgence dans les situations critiques, en particulier celles où il est essentiel d'agir rapidement, même lorsque les réseaux mobiles des opérateurs sont fortement sollicités. L'alerte texte peut être envoyée à des millions d'appareils mobiles dans une zone définie, avec des caractéristiques visuelles spécifiques et une sonnerie particulière permettant aux utilisateurs de savoir instantanément qu'il s'agit d'une alerte.

Intersec est le premier fournisseur de systèmes d'alerte à la population de l'Union européenne, desservant 30 % de la population européenne avec des dispositifs déployés en France, en Allemagne, au Portugal, en Croatie et au Luxembourg.

A propos d'Intersec

Intersec est un leader mondial dans les solutions de données mobiles et de localisation. Conçues par des experts en fast data, nos solutions accompagnent les gouvernements et les entreprises de télécommunications dans leur révolution axée sur les données afin de créer de la valeur tangible, qu'il s'agisse de prévenir efficacement les individus en cas de danger ou de générer de nouvelles sources de revenus. Nos 65 clients dans 50 pays utilisent nos instruments pour atteindre, localiser et cartographier près d'un milliard d'appareils mobiles 24/7, et nos solutions d'alerte publique couvrent 30% de la population de l'Union européenne. Chez Intersec, le « Privacy by Design » va bien au-delà des normes acceptées : il garantit la conformité réglementaire, peu importe où nos clients interviennent.

