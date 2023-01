CGTN : Comment les salles d'urgence en Chine font-elles face à l'augmentation du nombre de patients atteints de COVID-19?





BEIJING, 2 janvier 2023 /CNW/ - Âgé de 90 ans, Qu Fucheng attendait son traitement contre la COVID-19 à l'hôpital Zhongnan de Wuhan lorsque son fils s'est rendu compte à quel point le service des urgences était bondé.

« Mon père était dans un état très critique à la maison, a dit le fils de M. Qu à CGTN, de mauvaise humeur. Si quelque chose lui était arrivé parce que je n'avais pas bien géré la situation, je ne sais pas comment j'aurais pu me pardonner. »

Le chef adjoint du service a dit qu'il avait constaté une « augmentation importante » du nombre de patients, alors que la plupart des personnes gravement malades étaient des personnes âgées atteintes de maladies sous-jacentes.

Dans le but de ne laisser aucun patient sans surveillance, le service des urgences a converti la salle d'observation des urgences en zone tampon afin de réduire le temps d'attente.

Et c'est là que Qu Fucheng a été transféré.

« Voyant l'état grave de mon père, les médecins l'ont immédiatement emmené dans l'un des lits, a expliqué son fils. Je me suis dit que les choses ne se seraient pas aussi bien passées à la maison. »

Pour traiter le plus grand nombre de patients possibles, tout le personnel travaille jour et nuit, et l'équipement est disponible en tout temps, pour une parfaite « efficacité au combat ». Après avoir reçu les premiers soins, l'état de M. Qu s'est rapidement amélioré.

L'infirmière en chef Tian Yu a déclaré à CGTN qu'une zone tampon n'était pas suffisante pour faciliter le flux de travail, ajoutant qu'un bon flux de travail est essentiel pour le service des urgences.

Pas de « panique hospitalière »

De telles mesures sont prises dans de nombreuses salles d'urgence en Chine, car le pays a constaté une augmentation du nombre de patients atteints de COVID-19 après avoir levé certaines des restrictions relatives à la COVID-19.

Certains craignaient qu'il y ait trop de patients par rapport à la capacité d'accueil des hôpitaux, ce qui mènerait à ce qu'on peut appeler une « panique hospitalière », à l'image des paniques bancaires pendant une crise économique. Heureusement, cela ne s'est pas produit grâce à des ajustements opportuns dans les hôpitaux.

Des villes comme Beijing ont construit un plus grand nombre de cliniques temporaires pour le traitement de la fièvre, tandis que d'autres comme Chongqing ont agrandi le service de traitement de la fièvre existant et réaffecté des médecins d'autres services pour soutenir le traitement de la COVID-19.

Solution en ligne

Le 12 décembre, le gouvernement chinois a également élargi les services médicaux en ligne pour les patients atteints de la COVID-19. Des régions comme Beijing, Zhejiang et Hunan ont déjà mis la nouvelle politique en pratique.

« Les services médicaux en ligne peuvent fournir des consultations et des conseils en matière de médicaments à un plus grand nombre de patients qui restent à la maison », a déclaré Jiao Yahui, chef du Bureau d'administration médicale de la Commission nationale de la santé, à China Media Group. « Les ordonnances peuvent être faites en ligne et les médicaments seraient livrés hors ligne, ce qui peut alléger la pression liée aux sites en personne chez les médecins, et permet d'éviter les foules dans les hôpitaux, de manière à réduire le risque d'infections croisées. »

