Le MSC Donata remporte la Canne à pommeau d'or





MONTRÉAL, le 1er janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le 1er janvier 2023 à 00 h 05 le MSC Donata a été le premier navire océanique de l'année 2023 à franchir, sans aucune autre escale, la limite des eaux du Port de Montréal à la hauteur de Sorel. Fidèle à une tradition de plus de 180 ans, l'Administration portuaire de Montréal (APM) décerne donc la Canne à pommeau d'or à son capitaine, Singh Ranjit Kumar.

Le MSC Donata est parti du port de Sines, Portugal le 23 décembre dernier. Battant pavillon du Panama, ce navire de la ligne maritime MSC transporte des milliers de conteneurs contenant les commodités de tous les jours et des matières utiles aux entreprises et citoyens du Québec, de l'Ontario et du Midwest. Le navire a terminé sa course au terminal Viau, opéré par Termont à la section 48 du Port de Montréal. Le MSC Donata reprendra la mer dans quelques jours avec des conteneurs prêts pour l'exportation, à destination de Marsaxlokk, Malte.

N'en étant pas à sa première visite à Montréal, le capitaine Singh Ranjit Kumar s'est dit honoré de recevoir pour la première fois la Canne à pommeau d'or, au terme d'une traversée s'étant bien déroulée, malgré certains moments où la mer fût plus agitée dans la portion océanique du voyage. D'origine Indienne, le capitaine Kumar a su dès son jeune âge qu'il souhaiterait à son tour naviguer à bord de ces grands navires qui alimentent les collectivités. Il a débuté son parcours en mer à l'âge de 22 ans et s'est joint à la compagnie MSC en 2005. Pour lui, comme pour son équipe, gagner la canne à pommeau d'or est un très grand honneur, mais ce qui est encore plus important encore est le fait de l'avoir gagné ensemble.

La Canne à pommeau d'or gravée au nom du capitaine gagnant et à celui du navire a été remise par Martin Imbleau, président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal, lors d'une cérémonie au terminal où étaient de nouveau admis quelques invités et médias, après deux ans à huis clos en raison de la pandémie.

Monsieur Imbleau s'est dit « ravi de poursuivre cette tradition prestigieuse qui fait la fierté des capitaines et des équipages. »

« Le fait de pouvoir le faire à nouveau en personne ajoutait au caractère solennel et permettait de rendre hommage à ces femmes et ces hommes grâce auxquels les marchandises et denrées se rendent à bon port dans des conditions parfois difficiles », a-t-il ajouté.

L'Administration portuaire de Montréal tient également à souligner le travail des pilotes de la Corporation du Saint-Laurent Central, Alain Arsenault et Manon Turcotte, qui ont mené le navire à bon port.

Résultats préliminaires 2022 : le Port de Montréal affiche une croissance de 5,4 %

À l'occasion de ce début d'année, l'APM dévoile les résultats préliminaires (non vérifiés) de l'année 2022. Les activités et les volumes de marchandises manutentionnés au Port de Montréal demeurent étroitement reliés aux tendances économiques mondiales. Après deux années marquées par des baisses de volumes de marchandises attribuables aux conséquences de la pandémie de la COVID-19, le Port de Montréal affiche une hausse de 5,4 % de ses volumes par rapport à l'an dernier avec, au total, 35,9 millions de tonnes de marchandises qui sont passées par les installations portuaires en 2022.

« Le Port de Montréal, votre port, va bien, comme en témoignent les résultats préliminaires encourageants de 2022 », a précisé M. Imbleau. « Dans la grande désorganisation causée par la pandémie, nous avons tous pris conscience de l'existence et de l'importance des chaînes d'approvisionnement et de la nécessité de restructurer celles-ci. Le Port de Montréal et ses partenaires peuvent contribuer à rendre cela possible, avec notamment le développement de notre grand projet de terminal à conteneurs à Contrecoeur. »?

Le secteur des conteneurs a connu une légère hausse de 1,2 % avec 14,4 millions de tonnes manutentionnées.

Avec la reprise des déplacements, le secteur du vrac liquide a quant à lui connu une hausse de 10,5 % par rapport à 2021 avec 13 millions de tonnes manutentionnées.

Le secteur du vrac solide affiche une hausse de 3,2 % avec 8,1 millions de tonnes. Le secteur du grain a connu une vigoureuse reprise avec une hausse de 18,7 % après une année 2021 difficile en raison des sécheresses. La récolte de 2022 s'annonce comme l'une des meilleures des dernières années.

Finalement, les marchandises diverses et non-conteneurisées s'élèvent à 0,4 million de tonnes, soit une hausse de près de 90% par rapport à 2021.

L'année 2022 a également été marquée par le retour des croisières à Montréal, après deux saisons consécutives annulées en raison des restrictions sanitaires. Cette première saison post-pandémique offre un bilan encourageant : nos terminaux ont accueilli plus de 37 000 passagers.

Il est important de noter que ces résultats préliminaires feront l'objet d'un audit et seront officiellement dévoilés dans leur intégralité lors de la réunion annuelle de l'APM en mai prochain.

À propos de la tradition de la Canne à pommeau d'or

La Canne à pommeau d'or est remise au capitaine du premier navire océanique à atteindre le port de Montréal sans escale au début de la nouvelle année. Jusqu'en 1964, la remise de la canne à pommeau d'or se faisait au printemps pour encourager la reprise de la navigation, alors que Montréal était coupé du monde pendant les longs mois d'hiver. Depuis l'avènement des brise-glaces qui permettent la navigation à longueur d'année, la canne est remise au capitaine du premier navire océanique à atteindre le port sans escale au début de chaque année, un trophée convoité par les capitaines de nombreux pays.

