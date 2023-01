Déclaration du ministre Hussen à l'occasion du Mois du patrimoine tamoul





OTTAWA, ON, le 1er janv. 2023 /CNW/ - En janvier, au Canada, nous soulignons le Mois du patrimoine tamoul, une occasion de réfléchir à la richesse de l'histoire et de la culture des communautés tamoules à l'échelle du pays, ainsi qu'à leur résilience et à leur force.

Le Canada est fier d'abriter l'une des plus importantes diasporas tamoules au monde. Les Canadiens et Canadiennes d'ascendance tamoule ont contribué à faire du Canada le pays que nous connaissons aujourd'hui. Que ce soit dans le monde des affaires, de la politique, des arts ou dans d'autres domaines, les communautés tamoules continuent de jouer un rôle essentiel et inspirant au sein de notre société.

Tout au long de janvier, les membres des communautés tamoules se réuniront pour souligner leurs nombreux apports passés et présents, et ce sera l'occasion pour tout le monde de reconnaître et d'honorer leurs formidables réalisations.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et au nom du gouvernement du Canada, j'invite la population canadienne, partout au pays, à participer aux célébrations et à en apprendre davantage sur la langue et la culture tamoules, tout au long du mois de janvier et au-delà de celui-ci.

Joyeux Mois du patrimoine tamoul!

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 1 janvier 2023 à 09:00 et diffusé par :