Le premier bébé de l'année 2023 de la Capitale-Nationale est né!





QUÉBEC, le 1er janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le premier bébé de l'année 2023 de la région de la Capitale-Nationale est né le 1er janvier à 00 h 17 minutes à l'Hôpital Saint-François d'Assise du CHU de Québec-Université Laval. Il s'agit d'une fille nommée Éliane, pesant 8,3 lbs et mesurant 21 pouces. Elle est la première enfant de Mme Roxanne Martel et de M. Alexandre Angers de Beauport.

Les parents désirent préserver leur intimité et aucune entrevue ne sera accordée. Les représentants des médias sont priés de respecter cette volonté des parents de vivre ces moments en toute intimité.

Le CHU tient à féliciter chaleureusement les nouveaux parents et à leur transmettre tous ses voeux de bonheur.

