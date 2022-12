Sanya Set pour les jeunes visiteurs du monde avec une nouvelle approche





Sanya s'associe à Trip.com, Genshin Impact et Juneyao Air pour la diffusion en direct sur le vol

SANYA, Chine, 31 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 28 décembre, un vol sur le thème du jeu de rôle en monde ouvert Genshin Impact a volé de Shanghai à Sanya. Le vol était opéré par Juneyao Air, et sur le vol, il y avait un événement conjoint de diffusion en direct en collaboration avec le Sanya Tourism Promotion Board (STPB), Trip.com et Genshin Impact.

Cela faisait partie d'une campagne menée par le STPB pour attirer les touristes de la génération Z (Gén Z), suite à ses efforts récents pour attirer les jeunes touristes en hébergeant un Concours GenZ Top Model . En plus d'apporter la diffusion en direct dans le ciel, le vol thématique comprenait également des éléments forts du jeu Genshin Impact et de Sanya dans le cadre du décor de l'avion, ajoutant une touche de dynamisme au vol.

Genshin Impact est un jeu de rôle d'action développé et publié par miHoYo. Le jeu se déroule dans un monde ouvert basé sur l'anime appelé Teyvat, où les personnages peuvent se déplacer librement. Il a vu 23 millions de téléchargements sur les plateformes mobiles en une semaine après sa première sortie en 2020, et a gagné une légion de fans, en particulier parmi la génération Z à travers le monde.

Pour Sanya, Genshin Impact est un choix idéal pour travailler alors que la ville améliore ses ressources touristiques pour attirer davantage l'attention des jeunes touristes et des visiteurs internationaux. En 2021, le STPB a adopté une approche similaire pour séduire les jeunes voyageurs avec une collaboration avec Game for Peace (la version chinoise de PUBG Mobile). Maintenant que le tourisme récepteur devrait reprendre, le STPB prévoit de lancer une série d'initiatives pour présenter Sanya comme une destination internationale aux jeunes voyageurs du monde entier.

Bénéficiant d'un temps chaud toute l'année, de paysages spectaculaires et d'expériences diverses, Sanya est la toile de fond idéale pour le travail, les voyages et les loisirs. Ces derniers temps, le STPB s'est concentré sur la culture de nouvelles opportunités touristiques et de points chauds pour attirer différents types de voyageurs à Sanya, en particulier les jeunes voyageurs. Le surf, le camping, la plongée et d'autres sports à la mode devenant de plus en plus populaires auprès des jeunes, le style de vie en plein air est également de plus en plus associé à Sanya, car la ville continue de répondre aux besoins d'une population plus jeune.

Les destinations touristiques représentées par Sanya ont récemment connu une croissance rapide. Selon les données de la plate-forme FlightAI de Trip.com, les touristes de diverses destinations ont afflué à Sanya du 20 au 27 décembre, l'aéroport de Sanya Phoenix se classant au cinquième rang en Chine en termes de trafic de passagers de l'aviation civile, tandis que le taux de reprise d'une année sur l'autre en le trafic de passagers se classe parmi les quatre premiers de tous les aéroports en Chine.

Alors que la Chine assouplit ses restrictions pour les touristes entrants en 2023, le STPB se concentrera sur la mise en évidence de nouvelles attractions dans la destination touristique et la préparation d'une gamme passionnante d'événements pour attirer de nouveaux visiteurs internationaux, de jeunes voyageurs du monde entier, ainsi que des voyageurs attrayants qui ont déjà visité à revenir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1975747/image_5013995_44235777.jpg

Communiqué envoyé le 31 décembre 2022 à 16:53 et diffusé par :