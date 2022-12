Déclaration du premier ministre à l'occasion du Nouvel An





OTTAWA, ON, le 31 déc. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nouvel An :

« Ce soir, d'un bout à l'autre du pays, les Canadiens se réuniront avec leurs proches pour célébrer les réalisations de la dernière année ainsi que le Nouvel An.

« Nous avons de nombreuses raisons d'être reconnaissants pour l'année qui s'achève. En effet, nous avons recommencé à faire ce que nous aimons, comme nous réunir avec nos amis et notre famille. De plus, nous avons connu l'une des relances économiques les plus fortes du G7, et le nombre d'emplois créés a surpassé le nombre d'emplois perdus en raison de la pandémie. Au cours de l'été, nous avons recommencé à accueillir des visiteurs de partout dans le monde, qui sont venus admirer la beauté naturelle du Canada dont nous sommes tous si fiers.

« Malgré les moments difficiles auxquels nous avons été confrontés cette année, nous avons été là les uns pour les autres. Nous nous sommes retroussé les manches, nous avons veillé sur nos voisins et nous nous sommes entraidés. Nous sommes allés chercher une dose de rappel pour nous protéger et pour protéger nos proches. Nous avons uni nos efforts pour venir en aide aux Canadiens de l'Atlantique à la suite de l'ouragan Fiona. Nous avons également soutenu la population ukrainienne, qui défend courageusement son pays, et nous continuerons de le faire. Et lorsque l'inflation mondiale a fait grimper le coût de la vie, nous avons apporté un soutien indispensable à ceux qui en avaient le plus besoin, afin qu'ils puissent faire leur épicerie, payer leur loyer, emmener leurs enfants à la garderie et veiller à ce que leurs enfants disposent de l'assurance dentaire dont ils ont besoin.

« Au cours de la nouvelle année, le gouvernement du Canada continuera de bâtir une économie centrée sur le bien-être de tous les Canadiens. Nous continuerons d'attirer des investissements sans précédent dans notre chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques - de l'étape de l'extraction des minéraux critiques à celle de la fabrication des véhicules - qui permettent déjà de garantir des dizaines de milliers d'emplois partout au pays. Nous poursuivrons notre travail pour rendre nos communautés plus sûres en renforçant le contrôle des armes à feu. Et nous continuerons de soutenir les gens en rendant la vie plus abordable.

« En 2023, continuons de nous soutenir les uns les autres et, ensemble, bâtissons un avenir meilleur pour tous. Au nom de notre famille, Sophie et moi vous souhaitons, à vous et à vos proches, une merveilleuse nuit et vous offrons nos meilleurs voeux pour la nouvelle année.

« Bonne année à tous! »

