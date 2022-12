Les poèmes et les voeux du Nouvel An de CGTN préparent l'arrivée du produit intégré multilingue de CGTN





BEIJING, 31 déc. 2022 /CNW/ - En 2022, plusieurs événements spéciaux ont été organisés à l'occasion du Festival de Qixi en août, de la Fête de mi-automne et de la Journée internationale de la paix en septembre, ainsi que du Nouvel An, dans le cadre de la campagne « Read a poem » (lire un poème) de CGTN.

Treize ambassadeurs et représentants de Guinée-Bissau, du Sri Lanka, de la Guyane, du Mexique, de l'Uruguay, de l'Algérie, de la Jordanie, de l'Équateur, du Malawi, de la Guinée, de l'Égypte, de la campagne ONU Femmes, du Centre culturel russe à Beijing et de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) ont accepté l'invitation de CGTN à lire des poèmes et à adresser leurs voeux pour la nouvelle année à venir.

Smriti Aryal, représentante de la campagne ONU Femmes en Chine, a lu le poème « What I will » (« Ce que je veux »), écrit par Suheir Hammad, afin de partager sa position, sa force, son courage et sa résilience. « I will not forget where I come from. (« Je n'oublierai jamais d'où je viens. ») I will craft my own drum. (« Je vais fabriquer mon propre tambour. ») « Gather my beloved near, and our chanting will be dancing, our humming will be drumming » (« Je rassemblerai mes proches auprès de moi. Nos chants se transformeront en danse, et notre notre fredonnement sera le tambour »), a-t-elle lu.

António Serifo Embaló, ambassadeur de Guinée-Bissau en Chine, a lu « Sea, sea and sea » (« Mer, mer et mer ») écrit par Eugénio de Andrade. « Sometimes the sea is a white figure glistening among the rocks. (« Parfois, la mer est une figure blanche qui brille parmi les rochers.) The sea becomes small and mine again perfect anemone, opening in my fingers. » (« La mer rétrécit et la mienne redevient une anémone parfaite, qui s'ouvre entre mes doigts ».

Hassane Rabehi, ambassadeur d'Algérie en Chine, a lu « "My motherland, I love you beyond imagination," (« J'aime ma mère patrie au-delà de l'imaginable ») et a parlé de la profonde amitié entre la Chine et l'Algérie. « L'amitié entre l'Algérie et la Chine durera éternellement. L'amitié entre tous les pays du monde durera à jamais et servira les intérêts communs de toute l'humanité, », a-t-il déclaré.

La campagne mondiale « Read a poem » (Lire un poème) est un élément central de la deuxième saison du produit intégré multilingue « Poetry Sans Frontiers » (Poésie sans frontières) de CGTN. Il sera diffusé en ligne le 1er janvier 2023.

« Poetry Sans Frontiers » est un programme d'échange interculturel lancé par CGTN qui franchit les barrières linguistiques grâce à la narration et à la récitation de poèmes en provenance de différents pays et écrits par différents auteurs. Ce programme s'appuie sur la poésie pour raconter de belles histoires d'amour, d'amitié authentique, de courage intrépide, d'amour de la vie, de louange de la nature et de désir de paix.

Au cours de la deuxième saison de « Poetry Sans Frontiers », sept épisodes, notamment sur l'amitié, la paix, la vie, l'esprit des débutants, l'amour et le courage, le retour et le rêve, seront présentés à un public international.

Les produits seront diffusés dans le monde entier sur toutes les plateformes de CGTN, les plateformes de nouveaux médias de CMG et les plateformes internationales sous forme d'activités internationales liées à des recueils de poésie et de documentaires sur la poésie, entre autres concepts, afin de promouvoir les échanges émotionnels de personne à personne entre les nations.

