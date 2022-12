Déclaration de Mgr Raymond Poisson, évêque de St-Jérôme-Mont-Laurier et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada à l'occasion du décès du pape émérite Benoît XVI





OTTAWA, ON, le 31 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, les évêques du Canada se joignent au peuple de Dieu et au pape François qui pleurent le décès du pape émérite Benoît XVI; ils rendent grâce à Dieu pour sa vie de service humble et dévoué. Benoît XVI laisse derrière lui un grand héritage d'enseignement qui continuera de nous inspirer, tant par les trois encycliques qu'il a rédigées que par les nombreux discours publics qu'il a prononcés à travers le monde en tant que Souverain Pontife. Le pape Benoit XVI, « Cardinal Ratzinger », a été un guide fidèle et sûr de la doctrine catholique tout au long de ses divers offices auprès du Saint Siège.

En tant que Pape, il nous a mis au défi « d'oser aimer » - de faire de « toute votre existence une joyeuse entreprise du don de vous-mêmes à Dieu et à vos frères, à l'imitation de Celui qui a vaincu la haine et la mort pour toujours par l'amour (cf. Ap 5, 13) », et de trouver la paix, le réconfort et l'inspiration dans l'amour que le Christ a pour chacun de nous.

En tant que Canadiens et Canadiennes, nous lui sommes particulièrement reconnaissants pour ses efforts visant à guérir les blessures de notre passé. Benoît XVI a été le premier Pape à rencontrer des victimes d'abus par des membres du clergé. Il a reconnu publiquement le fléau des abus commis par ces derniers, s'en est excusé et a renforcé les processus de l'Église pour répondre aux allégations, notamment en facilitant la poursuite ou la suspension de l'état clérical des personnes ayant été reconnues responsables d'abus.

Le pape Benoît XVI a également invité les membres d'une délégation canadienne, composée de représentants et représentantes des communautés autochtones, ainsi que des diocèses et des communautés religieuses catholiques du Canada, à une réunion privée en avril 2009 pour discuter de leur expérience des pensionnats. Au cours de cette rencontre, le Pape a écouté leurs récits et a exprimé son regret et sa tristesse pour les souffrances éprouvées par de nombreux Autochtones dans le système des pensionnats.

Quelques années plus tard, il a canonisé la première sainte autochtone d'Amérique du Nord, sainte Kateri Tekakwitha, également appelée le « Lys des Mohawks ».

Alors que nous prions pour le repos éternel de son âme, nous prions pour que l'amour et l'espoir que le pape émérite Benoît XVI a trouvé dans le Seigneur ressuscité puissent continuer de nous inspirer et de nous réconforter dans les épreuves et les tribulations de nos propres vies sur terre. Que la paix lui soit accordée alors qu'il repose pour toujours en communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint.

