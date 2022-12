Tomato Galaxy, le premier monde interactif de réalité virtuelle multi-marques, se lance sur Horizon Worlds de Meta





MOUNTAIN VIEW, Californie, 30 décembre 2022 /CNW/ -- Tomato Galaxy, l'un des premiers mondes interactifs de réalité virtuelle (RV) multi-marques, a été officiellement lancé sur Horizon Worlds de Meta le 30 décembre. Le projet est dirigé par Tomato US, une filiale de BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd (BlueFocus) (SHE:300058); le monde lui-même a été créé par des concepteurs de Vidyuu.

Horizon Worlds de Meta est une plateforme sociale de RV où les utilisateurs peuvent explorer plus de 10 000 mondes différents sur Meta Quest 2. Tomato Galaxy est un monde sur le thème de la tomate où les utilisateurs peuvent interagir avec dix marques, dont ECOVACS, Hisense, Lilysilk, Xtep, IQOO, Ugreen, Wave, Smileader, Moody et OSOTEK.

Tomato Galaxy se compose de quatre mondes interconnectés : Spaceship Tour, Day Hemisphere, Night Hemisphere et Tomato Eye. Les joueurs doivent jouer à des mini-jeux et recueillir de la Tomato Energy, une ressource clé pour activer les portails magiques qui relient les mondes.

Andrew Wong, directeur et chef, Activités de revente chez Meta, a déclaré : « C'est l'un des mondes les plus complexes que j'aie jamais vus dans Horizon Worlds... on peut le considérer comme une galerie interactive de marques et il offre également une expérience utilisateur améliorée. C'est assez nouveau pour Horizon Worlds. »

Tomato Galaxy est plus qu'un simple terrain de jeu virtuel. En plus du mode de jeu amusant, il offre une immersion sans précédent des marques. « De nombreuses marques ont déjà construit leur propre monde dans Horizon Worlds, mais nous n'avons pas vu de monde contenant plusieurs marques de différentes catégories », a déclaré Joy Guo, chef de projet de Tomato Galaxy.

L'expérience immersive en RV de Tomato Galaxy offre une nouvelle approche permettant aux marques d'atteindre les consommateurs actuels et potentiels et d'interagir avec eux. Un lien plus étroit entre les marques et les joueurs sera établi grâce à des mini-jeux faits sur mesure. « Dans le but d'utiliser des technologies novatrices pour aider nos clients à faire des affaires, BlueFocus a pris des mesures importantes en matière de marketing dans le métavers », a déclaré Jiao Li, vice-présidente de BlueMedia et directrice générale de Tomato Interactive.

Pour ceux qui n'ont pas de casque de RV, un filtre RA appelé « Tomato Together » a également été lancé sur Facebook et Instagram. « Grâce à notre dévouement au marketing dans le métavers, nous continuerons de mettre l'accent sur la promotion de campagnes créatives et la création d'expériences immersives pour les marques et les consommateurs. Tomato Galaxy n'est qu'un début », a affirmé Jiao Li.

Grâce à sa vaste expérience dans l'industrie, BlueFocus continuera d'optimiser sa stratégie de marketing dans le métavers en établissant des liens avec des marques et des créateurs de contenu et en amenant des utilisateurs dans le métavers.

