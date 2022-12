Le fournisseur chinois de pièces automobiles Baolong lance une nouvelle gamme de capteurs pour véhicules électriques





SHANGHAI, 31 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 30 décembre 2022, le fabricant chinois de pièces automobiles Shanghai Baolong Automotive Corporation a organisé le lancement du « coeur intelligent au capteur très performant » sur le plus grand marché B2B automobile de Chine, Gasgoo.com. Le nouveau capteur de courant à sonde magnétométrique de Baolong et un nouveau capteur de position de moteur électrique pour véhicules électriques (VE) ont été les deux faits saillants de l'événement.

Compte tenu de la tendance croissante à l'électrification et à l'intelligence des véhicules, les ventes de VE ont augmenté rapidement au cours des quelques dernières années, ce qui a eu de profondes répercussions sur le secteur des capteurs automobiles. En outre, la demande d'électrification des véhicules a stimulé la demande de capteurs et catalysé le développement de nouveaux types de capteurs.

Baolong Automotive, qui a commencé à produire des capteurs automobiles en 2009, est devenu un leader national dans le secteur en accumulant une riche gamme de plus de 40 capteurs dans six catégories clés : pression, pluie et phares, vitesse, position, accélération et courant. La société vise à atteindre une production et des ventes annuelles de 100 millions de capteurs en cinq ans en même temps que de devenir le leader en Chine et même dans le monde entier dans certains segments.

Le capteur de courant à sonde magnétométrique de 1000 A/1500 A offre une haute précision, une sensibilité élevée et une faible dérive du zéro, ainsi qu'une nouvelle technologie développée par Baolong Automotive spécifiquement pour l'unité. La solution, un composant clé de la batterie d'alimentation ainsi que de l'entraînement électrique, de la batterie et des systèmes de contrôle électronique pour les VE, aide à assurer le rendement sécuritaire des véhicules en relevant les défis posés par l'anxiété liée à l'autonomie et à la recharge tout en prévenant les scénarios de surcharge et de décharge accélérée.

Le nouveau capteur de position de moteur électrique, un composant indispensable du système de contrôle de précision des moteurs électriques à grande vitesse des VE, offre également des performances supérieures, une plus grande précision, un couple plus doux et un contrôle de position ainsi qu'une détection de haute précision de la position du rotor des moteurs électriques à grande vitesse. Le capteur a également une large application dans plusieurs systèmes de commande électrique, y compris les systèmes de freinage intégrés, la direction assistée électrique et les embrayages électriques. Avec les avantages clés que sont la capacité anti-interférence améliorée, la sécurité, la fiabilité, l'intégration élevée, l'installation flexible, les coûts réduits et la conception légère, la solution joue un rôle essentiel dans différents types d'applications de contrôle moteur pour les VE.

