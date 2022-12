Le partage de l'avenir avec la poésie est le nouveau moteur du tourisme culturel dans le district de Yufeng, dans la ville de Liuzhou





LIUZHOU, Chine, 30 décembre 2022 /PRNewswire/ -- « Face au mont Po'e, l'eau de la rivière, semblable à du jade, coule vers l'est, et un littérateur se tient au loin. » (par Liu Zongyuan, dynastie Tang, réponse à la lettre de Cao Shiyu lorsqu'il passa le comté de Xiangxian). Sous le mont Po'e se trouve la ville ancienne millénaire et le sable blanc aux escargots est le nouveau site touristique culturel du district de Yufeng, dans la ville de Liuzhou. En tant que zone centrale d'héritage de la culture historique de la ville de Liuzhou, le district de Yufeng creuse ses propres ressources, s'efforce d'innover et de changer tout en adhérant à la tradition, et promeut de manière exhaustive l'industrie du tourisme culturel dans sa juridiction pour franchir une nouvelle étape de développement de haute qualité.

En 2021, le nombre de touristes s'est élevé à 8 966 800, soit une augmentation de 16,43 % par rapport à l'année précédente. La consommation touristique a atteint 10,181 milliards de yuans, soit une augmentation de 17 % par rapport à l'année précédente. Au premier semestre 2022, le nombre total de touristes et la consommation touristique totale se sont classés au premier rang dans tous les comtés et districts de la ville de Liuzhou. Le district de Yufeng a successivement remporté les titres honorifiques de ville natale de la culture et de l'art populaires chinois et de district de démonstration du tourisme écologique dans tout le Guangxi, selon le département de la publicité du district de Yufeng.

Mettre en valeur le paysage en s'inspirant de la culture

Le district de Yufeng est situé au sud de la ville de Liuzhou, et est le lieu de naissance des hommes de Liujiang, l'un des plus anciens peuples de Chine, avec une longue histoire et de nombreuses connotations culturelles nationales. La juridiction compte 11 attractions touristiques nationales de niveau 4A, dont Liyufeng avec ses pics montagneux et son étang vert, le musée scientifique de la grotte de Bailiandong avec sa riche histoire, le musée industriel centenaire de Liuzhou et le parc industriel des nouilles de riz aux escargots de la rivière Liuzhou où les marques se rassemblent. Les villes de Liyong et de Baisha possèdent un paysage naturel élégant, notamment la végétation de la plage de la rivière, les oiseaux sur le banc de sable, les chutes d'eau volantes, les sources, le ruisseau clair et les grottes. Le district de Yufeng utilise et hérite pleinement des avantages des ressources de la zone centrale historique et culturelle de Liuzhou, s'intègre dans de multiples dimensions et met constamment en valeur les atouts de la « culture de l'escargot », de la « culture de la chanson populaire » et de la « culture préhistorique ».

Renforcer le développement grâce à des projets clés

Pour parvenir à un développement de qualité, le soutien aux projets est indispensable à l'industrie du tourisme culturel. Le district de Yufeng insiste sur le fait que les projets sont la clé de voûte de son développement, encourage la construction de projets de tourisme culturel à un niveau élevé, s'emploie activement à attirer les investissements dans l'industrie du tourisme culturel, et cultive une série de projets de tourisme culturel dotés d'une forte capacité motrice et d'un large rayonnement en attirant les investissements et en bénéficiant d'un soutien important. Il a successivement construit le nouveau musée des sciences de la grotte de Liuzhou Bailiandong, le hall d'exposition de la galerie de créativité culturelle de Liuzhou Bauhinia, et la rue de l'escargot dans la ville ancienne de Yaobu à Liuzhou, introduit le parc à thème scientifique et technologique 5G+VR, le parc de l'escargot de Xiangyun, et accéléré les projets du parc sportif de Yufeng, de la station touristique internationale du lac Wolong de Liuzhou et de la route touristique de Longdu, ce qui a permis de dynamiser le développement économique de la juridiction et d'explorer de nouveaux horizons.

Apporter de la vitalité en exploitant les atouts

Les nouilles de riz aux escargots de rivière sont une spécialité de cuisine de rue dans la ville de Liuzhou. En 2016, le district de Yufeng a été le premier à consommer du crabe, et a déplacé la nourriture de rue dans le parc pour une production à grande échelle et de marque, afin de construire le parc industriel des nouilles de riz aux escargots de rivière de Liuzhou. À l'heure actuelle, le parc a accueilli 48 entreprises se consacrant aux nouilles de riz aux escargots de rivière, avec une production et une commercialisation quotidiennes de près de 4 millions de sacs, ce qui en fait la plus grande zone de production de nouilles de riz aux escargots de rivière en sac de Chine. Le parc, dont ce secteur est le vecteur, se transformera en site touristique et transformera ses clients en touristes. Le district de Yufeng, quant à lui, se consacrera à la culture des nouilles de riz aux escargots de rivière et lancera quatre circuits touristiques culturels pour les nouilles de riz aux escargots de rivière, à savoir un circuit de traçabilité, un circuit d'expérience et un circuit rural, afin d'exposer pleinement l'origine historique, la connotation culturelle et l'histoire du développement des nouilles de riz aux escargots de rivière de Liuzhou, de renforcer constamment la popularité et l'influence de l'industrie des nouilles de riz aux escargots de rivière de Liuzhou et, dans le même temps, de libérer constamment son charme culturel.

