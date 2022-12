L'International Mountain Tourism Alliance a élu un nouveau conseil et une nouvelle direction





GUIYANG, Chine, 30 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 27 décembre, la deuxième assemblée générale de l'International Mountain Tourism Alliance (IMTA) s'est tenue avec succès. 138 membres des cinq continents réunis par visioconférence. Les dirigeants de l'IMTA ont passé en revue les cinq années de travail et ont proposé les objectifs de développement pour les quatre prochaines années et le plan de travail pour 2023. L'assemblée a délibéré et adopté la note d'amendement des statuts de l'International Mountain Tourism Alliance et d'autres questions connexes.

L'assemblée a élu le deuxième conseil et la direction au scrutin secret. Dominique de Villepin a été réélu président de l'IMTA, He Yafei vice-président et secrétaire général, Pansy Ho vice-président et Fu Yingchun vice-président et secrétaire général exécutif. Il s'agit d'un groupe de leaders aux idées avancées, au professionnalisme, à la vision internationale et à l'influence considérable dans les industries nationales et internationales. Dans les années à venir, ils conduiront IMTA vers un brillant avenir.

L'assemblée a également élu le deuxième Conseil, composé de 41 membres de 22 pays et régions sur trois continents. Francesco Francalli, ancien secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), Wei Xiao 'an, expert touristique chinois bien connu, Xu Jing, ancien directeur du département Asie-Pacifique de l'OMT, Wu Xiaoli, directeur adjoint de la station d'information de Phoenix TV, et Chen Ping, vice-président mondial de l'Organisation internationale Für VOLKSKUNST (IOV) ont été élus en tant que conseils individuels. L'Association de l'industrie des véhicules de loisirs (RVIA), Doppelmayr Seilbahnen GmbH, le groupe Chimelong, le Centre de recherche sur l'économie mondiale du tourisme (GTERC) et 32 autres institutions ont été élus en tant que conseils de groupe. Ces conseils individuels et de groupe seniors, compétents et expérimentés ayant une influence internationale dans l'industrie du tourisme et les domaines connexes continueront de promouvoir l'IMTA dans le but de devenir une plateforme de renommée mondiale pour le tourisme de montagne et un modèle d'organisation internationale, et de construire une organisation touristique internationale avec un structure, excellente capacité, vision plus large, courage de se développer, unité et coopération, et confiance des membres de l'IMTA.

En outre, 19 organisations ont rejoint l'IMTA en tant que nouveaux membres, dont la Nordic Walking Association (Association internationale de marche nordique) (INWA), le gouvernement provincial de Pichincha en Équateur et l'Office du tourisme de Gran Canaria en Espagne. Jusqu'à présent, le nombre de membres de l'IMTA est passé de 126 organisations et individus au début à 194, et le nombre de pays et régions membres est également passé de 29 à 34. Le nombre de membres a été continuellement élargi et la structure et la disposition des membres ont été encore optimisées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1975173/1.jpg

